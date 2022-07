Muere Ivana Trump, la primera esposa de Donald Trump, a los 73 años Ivana Trump, la empresaria y primera esposa del expresidente Donald Trump nacida en la antigua Checoslovaquia, falleció este jueves en su casa en Nueva York. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ivana Trump, la empresaria y diseñadora de moda que fue la primera esposa del expresidente Donald Trump, falleció en su lujoso apartamento de Nueva York a los 73 años, anunció su exesposo. "Me entristece informar a todos los que la amaban, que son muchos, que Ivana Trump ha muerto en su casa en Nueva York", anunció el exmandatario en redes sociales. "Fue una mujer maravillosa, hermosa e increíble, que llevó una vida fantástica e inspiradora. Su alegría y orgullo eran sus tres hijos: Donald Jr., Ivanka y Eric. Estaba tan orgullosa de ellos, así como todos estábamos orgullosos de ella. ¡Descansa en paz Ivana!". Ivana fue la primera esposa del político y empresario, además de madre de sus primeros tres hijos, que la describieron como una "mujer increíble". "Nuestra madre fue una mujer increíble, una fuerza en los negocios, una atleta a nivel mundial, una belleza radiante y una madre y amiga cariñosa", expresó la familia en un comunicado, según ABC News. "Ivana Trump fue una sobreviviente. Huyó del comunismo y abrazó a este país. Enseñó a sus hijos sobre valor y resistencia, compasión y determinación. Será extrañada por su madre, tres hijos y 10 nietos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN IVANA TRUMP IVANA TRUM DURING THE INAUGURATION OF A COMMERCIAL CENTER IN THE ROZAS.. Ivana Trump | Credit: Photo by Fernando Camino/Cover/Getty Images uU equipo de paramédicos, en respuesta a una llamada de auxilio sobre una mujer en paro cardíaco, encontraron a la empresaria de 73 años en su lujoso apartamento del Upper East Side de Manhattan, poco después del medio día, según el departamento de bomberos de la ciudad, reportó ABC. Su fallecimiento se certificó en el lugar de los hechos. Por el momento, no se han revelado más detalles sobre su muerte. Pero el diario The New York Times, que cita a dos fuentes policiales, asegura que se está investigando si la fallecida cayó por unas escaleras. No hay indicios de que nadie hubiera entrado por la fuerza a la vivienda situada cerca de la Quinta Avenida y por el momento el caso se considera una muerte por accidente, agrega el rotativo. Tras un breve paso por Canadá, Ivana Trump llegó a Estados Unidos de su Checoslovaquia natal en los años setenta, cuando el país centroeuropeo aún estaba al otro lado del telón de acero que dividía el continente. Se casó con el entonces joven magnate de la construcción en 1977 y trabajó por años como alta ejecutiva del imperio Trump. Contribuyó en el diseño de los famosos hoteles Grand Hyatt Hotel y Trump Tower. "No importa qué tan ocupada estaba, desayunaba con mis hijos todos los días. Me senté con ellos para cenar todas las noches y les ayudé con las tareas, antes de salir de gala [vestida] de Versace a un evento de caridad para codearme [con la alta sociedad]", escribió la orgullosa madre en su memoir titulada Raising Trump, de acuerdo a ABC. "Los niños y yo celebrábamos, viajábamos, y [llorábamos] juntos. Nuestro vínculo, fue y es, nuestro tesoro más preciado". Su matrimonio con Donald Trump llegó a su fin en 1992, en medio de alegaciones en la prensa sensacionalista de que el magnate mantenía una relación extramatrimonial con la modelo Marla Maples, quince años menor que ella y que luego se convirtió en la segunda de las tres esposas del expresidente. Si bien la ruptura de su matrimonio fue un duro golpe, Ivana Trump siguió adelante con su carrera empresarial lanzado, entre otras cosas, líneas de joya y ropa que se vendían en canales de teletienda como QVC o Home Shopping Network. También invirtió en bienes raíces y escribió varios libros, además de volver a casarse en al menos dos ocasiones. Particularmente turbulenta fue su relación con el actor italiano Rossano Rubicondi, mucho más joven que ella y quien falleció a los 49 años el pasado noviembre. A pesar del agrio fin de su relación matrimonial con Trump, apoyó al expresidente cuando lanzó su candidatura a la Casa Blanca.

