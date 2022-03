Muere Isabel Pankowsky, estrella de Esmeralda y Carrusel El mundo llora la muerte de la estrella mexicana Raquel Pankowsky, quien actuó en series como Carrusel, Esmeralda, El privilegio de mandar y Papá a toda madre. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La actriz Raquel Pankowsky falleció el 28 de marzo, según confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes en sus redes sociales. La triste noticia ha conmovido a sus familiares, amigos y admiradores. "La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de la socia intérprete Raquel Pankowsky. Actriz de renombrada carrera en teatro, cine y televisión. Es recordada por su participación en producciones como Carrusel, Un gancho al corazón y Papá a toda madre. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI", detalla el mensaje. También brilló con papeles en telenovelas como Esmeralda, Corazón indomable, Rosa salvaje y Carita de ángel. No se ha revelado aún la causa de su muerte. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La publicista Danna Vázquez lamentó la triste pérdida en sus redes sociales. "Apenas el sábado nos escribimos y jure que te sentías mejor", expresó en Instagram. "Vuela alto, descansa en paz mi admirada amiga". Colegas también han lamentado su muerte. "Que en paz descanse, tremenda actriz además de ocurrente y divertida. Vuela alto querida Raquel", comentó la actriz y presentadora Laura Ferretti. "Qué tristeza tan grande. Tuve la oportunidad en debutar en cine con ella, salíamos de hermanas. Qué pena de verdad", lamentó la actriz Arlette Pacheco. Raquel Pankowsky Raquel Pankowsky | Credit: Mezcalent.com "La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Raquel Pankowsky, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en Paz", dice un mensaje en la cuenta de Instagram de la organización ANDA. La actriz Victoria Ruffo expresó en Twitter: "Que en paz descanse mi querida Raquel Pankowsky. ¡Buen camino!" Por su parte, el actor Edgar Vivar escribió en Twitter: "Me duele entrañablemente despedir a mi amiga Raquel Pankowsky. Gracias por más de 30 años de amistad, cariño y sonrisas. Ovación de pie".

