Muere a los 21 años el influencer Juan Pablo Rodríguez El influencer Juan Pablo Rodríguez, mejor conocido como "Juanpi", falleció este lunes, según anunciaron sus familiares. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Juan Pablo Rodríguez Juan Pablo Rodríguez | Credit: Juan Pablo Rodríguez/Instagram El influencer Juan Pablo Rodríguez, mejor conocido como Juanpi y quien solía documentar en redes sociales la batalla que estaba librando contra el cáncer, falleció a causa de esta enfermedad de la que fue diagnosticada hace dos años. Su novia Fernanda Salinas y otros de sus familiares confirmaron que el joven de tan solo 21 años había fallecido este pasado lunes mientras ingresaba a un tratamiento médico. Muchos ya temían por un empeoramiento de sus estado de salud luego de que dejara de publicar contenido en sus redes desde hace seis semanas. Juanpi recibió con solo 19 años el terrible diagnóstico de que padecía osteosarcoma, un tipo de cáncer en las células que forman los huesos. Aunque en un primer momento luego de varios tratamientos se pensó que la enfermedad había desaparecido, regresó con fuerza y al joven hubo que amputarle su pierna izquierda. También se supo a través de sus redes que la enfermedad había invadido uno su pulmón izquierdo en los últimos tiempos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ante la muerte del joven, quien tenía en TikTok más de 87,000 seguidores, muchos han dejado sus mensajes de condolencia: "descansa campeón.🤍"; "estamos todos de luto. Sin conocerlo logró tocar nuestro corazón. Un abrazo a toda su familia y amigos"; "descansa en Paz🖤 te amo por siempre"; "descansa en paz angelito, como tu seguidora me da muchísima tristeza tu partida, gracias por enseñarnos tanto, nos vemos en otra vida❤️", le dijeron.

