Muere inesperadamente el luchador Bray Wyatt a los 36 años Wyatt era luchador profesional y fue campeón de la World Wrestling Entertainment. "Nuestros pensamientos están con su familia." Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El luchador Bray Wyatt ha fallecido este jueves a los 36 años. El anuncio fue hecho por Paul "Triple H" Levesque, jefe de contenido de World Wrestling Entertainment, en las redes sociales. "Nuestros pensamientos están con su familia y pedimos que todos respeten su privacidad en este momento", expresó. La causa de la muerte no fue compartida por el momento. Lo que sí se sabe es que Wyatt tenía algún tipo de padecimiento que le mantenía alejado del ring desde el pasado mes de febrero. Bray Wyatt Muere el luchador Bray Wyatt | Credit: (Photo by Gary Gershoff/WireImage) Pero no se ha confirmado que esta condición haya tenido que ver con su partida, descrita por su familia como "inesperada". Los mensajes de amor y cariño, además de respeto, por la persona y el profesional que fue, no han cesado desde que se diera a conocer la noticia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tengo el corazón roto por la noticia del fallecimiento de Bray Wyatt", dijo el actor y exluchador Dwayne "The Rock" Johnson en redes sociales. "Siempre tuve un enorme respeto y amor por él y por la familia Rotunda". Wyatt venía de una familia de luchadores como su abuelo Blackjack Mulligan, su padre, Mike Rotunda, y su hermano pequeño, Bo Dallas. El momento cumbre en su carrera fue cuando se convirtió en campeón de la WWE en 2017. A partir de ahí se enfrentó a grandes figuras del cuadrilátero llegando a ser una de ellas en esta categoría deportiva. Descanse en Paz.

