Muere "inesperadamente" el periodista deportivo Pedro Gómez Pedro Gómez falleció a los 58 años de edad, según informó la familia del periodista deportivo especializado en béisbol. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Credit: Pedro Gómez Twitter A la edad de 58 años, Pedro Gómez perdió la vida en su casa de Phoenix, Arizona, donde residía. De acuerdo con su familia, conformada por su esposa Sandra y sus hijos Rio, Dante y Sierra, el periodista deportivo y especialista en béisbol murió "inesperadamente" el pasado fin de semana. "Pedro [Gómez] era mucho más que una personalidad de los medios. Era un papá, un esposo cariñoso, un amigo leal, entrenador y mentor", dijo la familia de Gómez en un comunicado publicado por ESPN Front Row. "Él era nuestro todo y el mayor creyente de sus hijos". Por su parte, la cadena ESPN, donde el hombre de padres cubanos trabajó desde 2003, también lamentó la partida de su colaborador por casi dos décadas y dio las condolencias a su familia. Image zoom Credit: ESPN Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Pedro fue un amable y querido amigo para todos nosotros", Jimmy Pitaro, presidente de ESPN "Estamos conmocionados y entristecidos al saber que nuestro amigo y colega Pedro Gómez ha fallecido", expresó Jimmy Pitaro, presidente de ESPN y Sports Content. "Pedro fue un periodista de élite al más alto nivel y sus logros profesionales son reconocidos universalmente. Más importante aún, Pedro fue un amable y querido amigo para todos nosotros. Nuestros corazones están con la familia de Pedro y con todos los que lo aman en este momento extraordinariamente difícil". Pedro Gómez también colaboró en medios como Miami News, San Diego Union, San Jose Mercury News, Miami Herald, Sacramento Bee y Arizona Republic, donde fue columnista y escritor de béisbol nacional. Entre los reconocimientos que recibió, se encuentra un premio de primer lugar, que recibió en 1999, de la Asociación de Editores de Arizona de Associated Press por su trabajo titulado Descubrir el hogar que nunca conocí.

