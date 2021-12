Muere actriz de la telenovela Quinceañera A los 69 años, Inés Morales Iglesias falleció de manera sorpresiva ¿qué le sucedió? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este domingo 5 de diciembre de 2021, se dio a conocer que Inés Morales Iglesias falleció a los 69 años de edad. La información sobre la muerte de la intérprete de Elvira Contreras vda. de Iturralde en el melodrama Quinceañera la dio a conocer el canal Tlnovelas; aunque no mencionó la causa de la muerte, aseguró que el deceso ocurrió de forma inesperada. "Lamentamos el sensible fallecimiento de la actriz Inés Morales, a quien recordaremos por su trabajo en telenovelas como Quinceañera, Simplemente María y Vivir un poco. Descanse en paz", escribieron representantes de la mencionada emisora en su cuenta oficial de Facebook. Esta famosa villana de telenovelas era de origen hispano-mexicano y estuvo laborando en México por una década; donde además de las producciones anteriores, trabajó en Amalia Batista, Chispita, Pobre señorita Limantour. Su último trabajo en tierras aztecas fue la telenovela Milagro y magia en 1991. Poco después, regresó a su tierra natal donde continuó con su carrera profesional. Inés Morales Credit: Alex Kaffie Instagram En España realizó programas de televisión como Aquí no hay quien viva, ¿Se puede?, Motivos personales, Divinos, La familia Mata, 7000 euros, Los misterios de Laura y Adolfo Suárez. En cine realizó los filmes Una chica casi decente, Terapia al desnudo, Luto riguroso, Zapico, El sueño del caimán, El mundo alrededor, Schubert, entre otras. Inés Morales Credit: Unión de Actores y Actrices de España Twitter SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su trayectoria incluyó montajes teatrales entre los que destacan Los derechos de la mujer, Macbeth, Imágenes, Cada oveja con su pareja y Ángeles del caos. De momento, se desconocen mayores detalles sobre los funerales de Inés Morales en España.

