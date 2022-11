Muere la rapera Nuyorrican Gloria Rodríguez 'Hurricane G' El mundo llora la muerte de la rapera de raíces puertorriqueñas Gloria Rodríguez, mejor conocida como "Hurricane G". Los detalles de su partida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hurricane G Hurricane G | Credit: Ray Tamarra/Getty Images La innovadora rapera de raíces puertorriqueñas Gloria Rodríguez, mejor conocida com 'Hurricane G' ha fallecido. La cantante alcanzó la fama en la década de 1990, con su colaboración en el éxito "Tonight's Da Night" de Redman. En 1997 debutó con su álbum All Woman, abriendo el camino para otras mujeres en el género urbano. Hurricane G, quien vivía en Nueva York, rapeaba tanto en inglés como en español y estaba orgullosa de sus raíces latinas. No se ha revelado la causa oficial de su muerte, pero en mayo su hija Lexus reveló que Rodríguez padecía cáncer del pulmón, reporta The Daily Beast. "Mi mamá tiene cáncer del pulmón etapa 4", expresó su hija, añadiendo que había llorado más que nunca en su vida al enterarse del diagnóstico. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El rapero Erick Sermon, quien tuvo una hija con la cantante, la recordó en sus redes sociales, llamándola una "leyenda". "Ella será extrañada en todo el mundo", expresó en Instagram. "Era una bella persona y una madre maravillosa". Según The New York Post, Rodríguez murió a sus 52 años. La cantante, nacida en Brooklyn, grabó con estrellas como Diddy y Xzibit. Que en paz descanse.

