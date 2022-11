Muere la pequeña hija del futbolista Álex Gallar El Málaga CF anunció que su jugador Álex Gallar perdió a su pequeña hija Leila. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alex Gallar Alex Gallar | Credit: Ion Alcoba/Quality Sport Images/Getty Images El Málaga CF anunció que desafortunadamente su jugador Álex Gallar y su pareja Raquel Alcaraz perdieron a su pequeña hija Leila, por causas aún no esclarecidas. "La pequeña malaguista Leila Gallar Alcaraz nos ha dejado de forma muy prematura", comunicó en sus redes sociales el club de fútbol. "El Málaga CF le traslada el más sentido pésame a sus progenitores, nuestro jugador Álex Gallar y su esposa Raquel Alcaraz, en este momento tan duro", añade la nota. Muchos fueron los seguidores que enviaron sus condolencias al futbolista: "DEP. Fuerza para los familiares", "DEP, animo!!", "Descanse en paz. Mucha fuerza y mucho ánimo!", "Descanse en paz. Mucho ánimo a toda la familia", "Muchísima fuerza y mucho ánimo para Álex y Raquel y un abrazo enorme, extensible a toda la familia. Descanse en paz la pequeña Leila", les dijeron. Por su parte, a pesar del duro momento que atraviesa, Gallar se tomó un tiempo para agradecer por todas las muestras de apoyo por parte de sus seguidores. "Muy agradecidos a la infinidad de personas que nos han hecho llegar todo su apoyo y sus condolencias e este momento tan duro. Estamos seguros de que todas estas muestras de apoyo nos ayudarán a ser más fuertes en un futuro. Eternamente agradecidos. Siempre en nuestros corazones pequeña Leila", escribió en sus historias de Instagram. Mensaje de Álex Gallar Mensaje de Álex Gallar | Credit: Álex Gallar/Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su esposa Raquel también se mostró agradecida por tanto apoyo recibido: "Tanto Álex como yo en estos momentos agradecemos enormemente el cariño recibido. Pedimos por favor mucho respeto para poder pasar nuestro dolor de la forma más íntima posible", dijo en sus redes sociales. Por el momento se desconocen las causas de la muerte de la pequeña Leila.

