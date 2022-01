Pablo Milanés devastado tras la muerte de su hija Suylen Milanés tenía cincuenta años. Aquí los detalles de la tragedia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La esposa de Pablo Milanés, Nancy Pérez Rey, ha confirmado la noticia de la muerte de Suylen Milanés. La fallecida era la mayor de las tres hijas que el cantante tuvo con Yolanda Benett, la mujer que inspiró uno de sus temas más famosos, Yolanda. Cantante y productora, Suylen Milanés murió hoy, domingo día 30 de enero, en La Habana, donde estaba ingresada en un hospital desde el pasado jueves a causa de un accidente cerebrovascular. Tenía una hermana melliza, Lian. "Su corazón dejó de latir hacer pocas horas", escribió la esposa de Pablo Milanés. "Pablo está sereno porque desde el diagnóstico de muerte cerebral sabía el desenlace y lo ha ido sufriendo desgarradoramente dentro de la extraordinaria fortaleza que tiene", afirmó. Pablo Milanés Credit: YAMIL LAGE/AFP via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estamos todos mal pero juntos: los niños, la tía, Pablo y yo y por la salud de él, que es frágil, no iremos por ahora a La Habana", confirmó. "Sabemos que todos están con nosotros acompañándonos en el momento más duro de la vida de Pablo", finalizó Nancy Pérez Rey. Suylen Milanés se graduó en el conservatorio "Amadeo Roldán" de La Habana de Canto y Dirección Coral. Destacó como vocalista acompañando a su padre en sus tours alrededor del mundo. Suylén Milanés Credit: IG Suylén Milanés Además de estar sobre un escenario, otra de sus pasiones fue la producción de eventos culturales. Ella misma fundó el Festival Eyeife en 2017. Tenía cincuenta años. Descanse en paz.

