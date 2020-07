Duro golpe para el golfista colombiano Camilo Villegas: muere su hija de casi 2 años El deportista había revelado recientemente la enfermedad que tenía su pequeña. ¡Mira el adorable homenaje que le rindió su esposa a la niña antes de morir! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El golfista profesional colombiano Camilo Villegas y su esposa María Ochoa están de luto tras la muerte de su única hija de 22 meses, Mia, quien sufría de cáncer en el cerebro y la columna. La noticia fue confirmada por el comisionado de PGA Tour, Jay Monahan, quien emitió un comunicado en el que se unió al dolor del deportista y su familia. La pequeña falleció el domingo en Miami. "El PGA Tour está profundamente entristecido por haber perdido a un miembro de nuestra familia, Mia Villegas", dijo Monahan. "Estamos de luto junto a Camilo y María y nuestros pensamientos y oraciones están con la familia Villegas". Villegas reveló durante una conferencia de prensa a mediados del pasado mes que a su hija se le había diagnostico la enfermedad en marzo y que se sometió a procedimientos quirúrgicos y duros tratamientos en busca de una cura. "Después de la cirugía, cuando llegó el momento de retirar los puntos, se enteraron de que el crecimiento se había vuelto bastante agresivo", dijo. "Nos dijeron que necesitábamos comenzar el tratamiento de inmediato, por lo que nos mantuvieron allí. Sin embargo, físicamente, ella no estaba lista para [recibir] el tipo de quimioterapia que los médicos esperaban". En su más reciente mensaje en Instagram, Villegas compartió una adorable foto de su pequeña utilizando sus gigantescos tenis. La foto cuenta con miles de comentarios de sus seguidores y amigos ofreciendo sus condolencias. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El pasado 10 de mayo, su esposa también compartió un conmovedor homenaje a su hija."¡Ser tu madre ha sido el mejor regalo de mi vida!", dijo. “Agradezco a Dios todos los días por esta experiencia que estamos viviendo juntos. Sí, ha sido el desafío más difícil que he experimentado, pero también ha sido el más hermoso. Estoy agradecido por las lecciones. Eres la guerrera más fuerte y estoy muy orgullosa de ti, de nosotros”, agregó junto a un imagen con su pequeña.

