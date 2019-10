Fallece a los tres años la hija de Miguel Cervantes, actor de Hamilton: "Murió en mis brazos" Miguel Cervantes, actor de la obra "Hamiton", dio a conocer el fallecimiento de su hija Adelaide quien murió a sus tres años de edad en un hospicio. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A solo unos días de que cumpliera sus cuatro añitos de vida ha fallecido la hija del actor Miguel Cervantes, estrella de la obra Hamilton. Han sido sus propios padres, Cervantes, de 42 años, y su esposa Kelly, quienes confirmaron a People el trágico fallecimiento de su hija Adelaide, quien murió este sábado en un hospicio. “Es con el corazón destrozado que la familia Cervantes quiere anunciar que su bebé Adelaide Grace murió a horas tempranas de la mañana del sábado”, se dijo por medio de un comunicado. “Ella es abrazada en los brazos amorosos de su familia mientras por fin alcanza la ‘calma’ que ellos estuvieron buscando por tanto tiempo. Ellos quieren expresar de todo corazón su gratitud a todos aquellos que les han mandado palabras de aliento y plegarias y continuarán sintiendo ese amor mientras atraviesan por ese duro momento”. Su padre, quien actualmente interviene en la puesta en escena de Hamilton en Chicago, tomará una licencia durante este tiempo de luto y se espera que próximamente vuelva a los escenarios. “Ella se fue en paz en mis brazos”, expresó Cervantes en un post que publicó este domingo en Instagram. “Finalmente ella está libre de todo dolor, reacciones y convulsiones, pero nos deja con el corazón destrozado”. La pequeña Adelaide pasó la mayor parte de su corta existencia sufriendo convulsiones que nadie puede explicar del todo hasta la fecha. Su desgarradora historia fue documentada por su mamá en un blog y através de su trabajo con la organización sobre la epilepsia Citizens United for Research in Epilepsy. Fotos publicada hace un mes por Miguel Cervantes con sus hijos Adelaide y Jackson: Su hermanito mayor era inseparable de la pequeña: “Se apagaron las máquinas. Su cama está vacía. El silencio es ensordecedor. Adelaide nos dejó este sábado”, expresaron en redes sus papás en este conmovedor post: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pequeña Adelaide sufiró sus primeras convulsiones con 7 meses de nacida. Los doctores determinaron entonces que la menor padecía epilepsia. A los 9 meses le diagnosticaron espasmos insfantiles (IS, por sus siglas en inglés). “Oh ella era tremenda luchadora”, exclamó un día antes del fallecimiento su dolido padre a People. “Ella es una guerrera. Nunca he conocido a alguien más fuerte en mi vida. Ella expresaba sus opiniones a su modo. Ella vino a este mundo con una misión y una historia. Estoy muy orgulloso de que nadie olvidará jamás su historia”. Que en paz descanse. Advertisement EDIT POST

