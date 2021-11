Muere Heath Freeman, el actor de las populares series Bones y NCIS. Tenía 41 años Heath Freeman, mejor conocido por interpretar al asesino Howard Epps en la serie de Fox Bones, falleció este lunes, a los 41 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Heath Freeman Heath Freeman | Credit: (Photo by Amanda Edwards/WireImage) Heath Freeman, mejor conocido por interpretar al asesino Howard Epps en la serie de Fox Bones, falleció. Tenía 41 años. El agente del actor, Joe Montifiore, confirmó el lunes el fallecimiento de su cliente. No se ha revelado la causa oficial de la muerte. "Estamos realmente devastados por la pérdida de nuestro amado Heath Freeman. Un ser humano brillante con un espíritu intenso y conmovedor, nos deja una huella imborrable en nuestro corazón", dijo Montifiore en un comunicado obtenido por People. "Su vida estuvo llena de profunda lealtad, afecto y generosidad hacia su familia y amigos, y un extraordinario entusiasmo por la vida". La declaración continuó: "Estaba extremadamente orgulloso de su reciente trabajo cinematográfico y estaba muy emocionado por el próximo capítulo de su carrera". "Su notable legado como hijo, hermano, tío, amigo, actor y productor extraordinariamente talentoso, cocinero consumado y hombre con la risa más contagiosa y espectacular, vivirá para siempre", concluyó Montifiore. "Que su recuerdo sea una bendición para todos los que lo conocieron y amaron". Los otros créditos de actuación de Freeman incluyen ER, NCIS, Raising the Bar y Without a Trace. Sus amigos recurrieron a las redes sociales para lamentar su pérdida y publicaron conmovedores homenajes a la estrella. Shanna Moakler publicó sobre la muerte de su "querido amigo" Freeman el domingo. "Con el corazón roto al oír sobre la pérdida de mi querido amigo Heath Freeman, talentoso actor, director, productor, chef destacado y un amigo sólido. Te extrañaremos mucho y atesoraré cada recuerdo increíble que todos teníamos… y tuvimos muchos y muy buenos!! ¡Buen viaje!. ❤️⚓️😓 #ataloss", escribió junto a una selfie de Instagram con Freeman. Otra estrella que lamentó la muerte de Freeman en las redes sociales fue Gina Carano, quien actuará junto al fallecido actor en la película Terror on the Prairie, que se estrenará el próximo año. Freeman también aparecerá en la próxima película Devil's Fruit, que actualmente se encuentra en posproducción. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El primer crédito de Freeman en IMDb fue la serie ER de NBC, en la que actuó como estrella invitada como Kevin, en un episodio de 2001. Otras apariciones notables incluyen a Benjamin Frank en un episodio de 2003 de NCIS, así como el papel de Gavin Dillon en Raising the Bar, de 2007 a 2009.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere Heath Freeman, el actor de las populares series Bones y NCIS. Tenía 41 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.