Muere Hana Horká, cantante que se contagió voluntariamente de COVID-19 sin tener ninguna vacuna La cantante checa Hana Horká tomó la decisión de contraer COVID para evitar la vacunación; incluso, tenía sus dudas sobre la enfermedad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado domingo 16 de enero de 2022, falleció Hana Horká a causa de complicaciones derivadas por COVID-19, según informó la agencia AFP. Además, su hijo Jan Rek reveló que su madre no quiso vacunarse contra este virus y con el fin de obtener el certificado de vacunación prefirió contagiarse voluntariamente. "Ella decidió vivir normalmente con nosotros y prefirió contraer la enfermedad antes que vacunarse", mencionó a la radio checa iRozhlas.cz. "Mi papá y yo fuimos vacunados, pero nos contagiamos en Navidad. Estuvimos enfermos durante tres días, seguidos de estados post-enfermedad como pérdida del olfato y cosas por el estilo. Mamá estuvo enferma durante cinco días", agregó. "Ella se enfermó después de Navidad. Normalmente iba en contra de la enfermedad y las vacunas". La cantante de origen checo decidió formar parte del movimiento antivacunas que es promovido es su país por diversas figuras locales. "Sé exactamente quién forjó su opinión", advirtió. "Me entristece que haya creído más en los extranjeros que en su propia familia", agregó. "No fue sólo desinformación total, sino también opiniones sobre la inmunidad natural y los anticuerpos creados al contraer la enfermedad". Hana Horká Credit: Hana Horká Facebook SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La vocalista del grupo de folk Asonance tenía 57 años. Unos días antes de su deceso se pronunció sobre su contagio. "Sí, soy una precursora y sobreviví al Delta. Estoy en mi periodo, viva sauna, natación, vida social… Así que habrá teatro, sauna, teatro, concierto, sauna… y algo de mar urgentemente. La vida está aquí para mi y para ti también", escribió en su cuenta de Facebook. Hana Horká quería obtener el pase sanitario contagio ya que en República Checa es obligatorio contar con una vacuna o estar recientemente recuperado de COVID-19 para acceder a recintos culturales, deportivos, bares y restaurantes, entre otros.

