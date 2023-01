Fallece el legendario guitarrista Jeff Beck a los 78 años Jeff Beck murió de una meningitis bacteriana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jeff Beck Jeff Beck | Credit: Chelsea Lauren/WireImage Jeff Beck, el legendario guitarrista inglés quien fuera integrante de la banda de rock The Yardbirds, falleció a los 78 años, según confirmó su propia familia. De acuerdo con la información difundida, el músico perdió la vida por una meningitis bacteriana. "En nombre de su familia, compartimos la noticia del fallecimiento de Jeff Beck con profunda y profunda tristeza", se lee en el comunicado emitido este miércoles. "Después de contraer repentinamente una meningitis bacteriana, ayer falleció pacíficamente. Su familia pide privacidad mientras procesan esta tremenda pérdida". Fue en 1965 cuando Beck reemplazó a Eric Clapton en la banda, alcanzado así mayor reconocimiento. Luego fundó su propio grupo, The Jeff Beck Group con Rod Stewart y Ronnie Wood, y una vez desintegrado, se unió a Vanilla Fudge. Jeff Beck Jeff Beck | Credit: Chelsea Lauren/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Beck, a quien le sobrevive su esposa Sandra Beck, fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll dos veces. También fue ocho veces ganador del Grammy. Muchos son los que han dejado sus condolencias en las redes sociales ante esta irreparable muerte. En paz descanse.

