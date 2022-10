Guardia real de la fallecida reina Isabel II muere de imprevisto a los 18 años El joven Jack Burnell-Williams había acompañado el féretro de la monarca desde Westminster Abbey to Wellington Arch en su funeral. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando casi se cumple un mes del fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra, llega otra triste noticia del entorno. Uno de los guardias reales de la soberana también moría. Jack Burnell-Williams, de 18 años, fue uno de los encargados de llevar el ataúd de la monarca desde Westminster Abbey a Wellington durante su funeral. El joven soldado fue hallado sin vida en su cuartel de Hyde Park Barracks, en Knightsbridge, antes de las 4 de la tarde del pasado día miércoles. Guardia real Funeral de la reina Isabel II | Credit: (Photo by Tristan Fewings/Getty Images) La publicación The Guardian daba a conocer la triste noticia en sus páginas. "Es con tristeza que podemos confirmar la muerte del escolta Jack Burnell-Williams el pasado 28 septiembre del 2022 en Hyde Park Barracks", dijo un portavoz de la armada a dicho periódico. "Nuestros pensamientos están con la familia y amigos del soldado en estos dificiles momentos y pedimos que su privacidad sea respetada". Su muerte, aunque "inesperada", no será tratada como un hecho sospechoso. La policía metropolitana compartió un comunicado con la revista PEOPLE. "Los oficiales se encargarán de preparar un reporte para el forense". Su familia también se despidió del joven a través de Facebook y recordaron su encomiable labor durante el funeral de la reina Isabel II. "Nunca pensé que estaría diciendo esto pero como familia estamos destrozados con la repentina muerte de nuestro maravilloso hijo Jack Williams ayer", escribió su madre Laura en las redes. Un mensaje que dejó de verse poco después. Que en Paz Descanse.

