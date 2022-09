Muere Gavin Escobar, exjugador de los Dallas Cowboys, a los 31 años Gavin Escobar fue encontrados sin vida en el Bosque Nacional de San Bernardino, California. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las autoridades de California confirmaron la muerte del exjugador de los Dallas Cowboys Gavin Escobar. El deportista de 31 años, que se convirtió en bombero tras abandonar la NFL, sufrió un accidente este miércoles junto a Chelsea Walsh, de 33 años, con quien estaba practicando alpinismo en las montañas de San Bernardino. Escobar y su compañera fue encontrado por el servicio de emergencia cerca del Bosque Nacional de San Bernardino, reportaron las autoridades en Twitter. "Los rescatistas abrieron acceso a la ubicación de las víctimas", informó el Departamento de Bomberos del Condado de San Bernardino en sus redes sociales. "[Las víctimas] fallecieron en el lugar". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gavin Escobar Gavin Escobar | Credit: Brian Bahr/Getty Images Escobar se destacó en el mundo del fútbol americano desde sus años de estudiante en la Universidad Estatal de San Diego. Posteriormente, tras dar el paso al deporte profesional, se unió en 2013 a los Baltimore Ravens y terminó su carrera con los Dallas Cowboys, con quien estuvo por cuatro años antes de retirarse para convertirse en bombero, reportó People. Tras darse a conocer la noticia, su antiguo equipo le rindió tributo con un emotivo mensaje en sus redes sociales. "Por siempre en nuestros corazones", publicó la cuenta de los Dallas Cowboys, junto a una imagen del jugador. "Te amamos Gavin", expresó por su parte el equipo de la Universidad Estatal de San Diego. El departamento de Bomberos de Long Beach lamentó la muerte de su colega. Le sobreviven su esposa Sarah y sus dos hijas, Josey y Charlotte.

