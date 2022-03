Lupita Sandoval, rota de dolor por la muerte del padre de sus hijos, el actor Fred Roldán "Mi amado Fred...", se lamentó con el corazón roto la actriz de ¡Cachún cachún ra ra! Su expareja falleció ayer a los 62 años. Aquí los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de pedir ayuda días atrás para su querida expareja en las redes, la actriz Lupita Sandoval expresó su profundo pesar ante el fatal desenlace del actor Fred Roldán, quien falleció ayer 26 de marzo a los 62 años, tras pasar varios días en cuidados intensivos, por culpa de un cáncer en el cuello. Alejandro Gou, también productor como Roldán, lo anunció en su red de Twitter: "El teatro está de luto, se fue un incansable productor, nuestro querido Fred Roldán. Que en paz descanse". A su vez, Lupita Sandoval confirmó la muerte del padre de sus dos hijos desde sus redes: "Los tiempos de Dios son perfectos y llegó el momento de emprender el viaje para seguir llegando sonrisas, magias y amor a otro plano. Aquí se queda su legado, sus personajes, su público, sus amigos y familia, que ayudarán a contar su historia y a llevarlas a las siguientes generaciones. El Señor Teatro seguirá presente en cada aplauso, en cada texto y en el corazón de las personas que tuvimos el privilegio de caminar a su lado. Gracias, gracias, gracias". Lupita Sandoval Credit: IG Lupita Sandoval SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A Fred Roldán se le conocía como "El Señor del Teatro" debido a los más de 50 personajes que llegó a interpretar. También se le identificaba como "El Pinocho de México", obra que realizó desde los años 80. Lupita Sandoval y Fred Roldán fueron los creadores del Centro Cultural Roldán Sandoval. Así reaccionó el actor Juan Manuel Bernal a la muerte del actor: "Que en paz descanse. Un fuerte abrazo Lupita, a ti y a tus hijos. Que Dios los colme de resignación. Buen vuelo".

