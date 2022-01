Dolor por el fallecimiento de la cantante dominicana Francis Marizán: acababa de cumplir 47 años La intérprete católica falleció tras una dura batalla contra el cáncer que comenzó en el seno y se expandió a sus pulmones y huesos. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El mundo de la música está de luto por el fallecimiento de la cantante dominicana Francis Marizán quien falleció este domingo justo tres días después de haber cumplido sus 47 años. La noticia fue dada a conocer por múltiples medios locales y confirmada por la empresa Grupo Armonía. "Hoy nuestros corazones están de luto. Nuestra amada Francis Marizán ya partió a los brazos del Padre", decía el mensaje publicado este domingo en Instagram. "Nos quedaremos con tu alegría, con tu fuerza, tu disposición, tu entrega, tu amor por la vida, tu pasión por la música, tus canciones y todo lo que nos enseñaste durante tu pasar por nuestras vidas. Que descanses en paz y que la tierra te sea ligera. Te amaremos por siempre". De acuerdo al periódico local Listin Diario Marizán fue disgnosticada con cáncer del seno en 2014. "En ese momento la noticia me tomó por sorpresa, porque en mi familia no había nadie con cáncer", explicó la artista ante el devastador diagnóstico. "Pero yo entendí que debía sacar fuerzas y echar hacia delante, sobre todo por mi hija que apenas tenía un año y cuatro meses". Lamentablemente el cáncer entró en metástasis y se expandió hacia sus pulmones y huesos. El 10 de noviembre pasado, Miosotis Abreu de Marizán, esposa del padre de la cantante, publicó un mensaje en las redes de la artista hablando de su situación y explicando el motivo por el cual le habían prohibido las visitas. La cantante dominicana Francis Marzán en una foto emitida por Grupo Armonía, en República Dominicana, tan solo el 6 de enero pasado la cantante había alcanzando sus 47 años de vida: Francis Marzán Credit: IG/Grupo Armonía. DO Último post de Francis Marzán en Instagram celebrando el Día del Músico y pidiéndole a Santa Cecilia, patrona de dicho gremio, un milagro por su salud: Francis Marzán en concierto Credit: IG/Francis Marzán SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La familia sabe que muchos de ustedes están interesados en visitarla pero tenemos solicitud expresa de su doctora de prohibirle las visitas sin excepción incluyendo familiares fuera del núcleo central y en la mayor medida posible restringirle el uso del celular", expresó la mujer. "Los pulmones de Francis son vulnerables debido a un derrame pleural bilateral por la metástasis en pulmones, por lo que hasta una gripe que le dé puede ser fatal. No en vano la prohibición es válida, pues recientemente una persona vino y hoy nos informa que salió positiva al Covid, estando vacunada. Lamentablemente no podemos arriesgarnos a un contagio". "Seguimos orando para que Francis se recupere pronto y pueda volver a sus actividades normales y puedan todos volver a verse lo mas pronto posible." añadió Abre para finalizar su mensaje. Desafortunadamente, la artista lo logró vencer al mal. Que en paz descanse.

