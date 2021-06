Muere niño actor que protagonizó con Ilse Salas una película "Descansa en paz, amigo precioso", expresó la protagonista de 100 días para enamorarnos en Instagram. Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ilse Salas, quien protagonizó en compañía de Erick Elías la telenovela de Telemundo 100 días para enamorarnos, amaneció este jueves con una triste noticia difícil de asimilar. Fernando Xavier de Casta, el niño panameño que encabezó junto a ella el reparto de la película 'Plaza Catedral' en 2019 en Panamá, perdió la vida a causa de la violencia que se vive en su país. Consternada por lo sucedido, Ilse acudió a las redes sociales para honrar la vida del joven, a quien definió como una persona muy "brillante", "graciosa" y un colega "tremendo". "Fue bailarín, futbolista y actor sobresaliente. Brillante y gracioso, muy brillante y muy gracioso. A mí me enseñó a NO actuar, a bailar y a entender el panameño. Y a entender muchas cosas más. Es el protagonista de 'Plaza Catedral', una película que no vio, de la que habría estado muy orgulloso porque su trabajo es precioso. Un colega tremendo, muy duro", comenzó compartiendo Ilse en Instagram junto a varias imágenes del rodaje de la película. "Lo que vivimos en Panamá en aquel entonces es un regalo de la vida. Qué suerte tuvimos los que bailamos con él. Eterno y hermoso", agregó la actriz detrás de Constanza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ilse lamentó la violencia que azota al mundo y que lamentablemente termina por cobrarse la vida de muchos niños que "tuvieron que convertirse en hombres demasiado pronto". "La violencia en la que vivimos en Latinoamérica y el mundo mata niños. Hace que los niños se crean hombres. Son niños, no deja a los niños ser niños. Mata a niños que tuvieron que convertirse en hombres demasiado pronto", señaló la actriz. "Mi abrazo profundísimo a su familia y amigos. Nos toca guardar cada recuerdo, muy hondo. Nos toca hacer algo con la violencia que azota a nuestros países. Abrir los ojos al mundo y abrir siempre , el corazón. Descansa en Paz, amigo precioso", concluyó su mensaje.

