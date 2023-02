Muere uno de los actores de la recordada cinta El crimen del padre Amaro El veterano actor Fernando Becerril, quien a menudo fue un villano de telenovelas y participó en destacadas películas del cine mexicano, falleció a los 78 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El actor Fernando Becerril, un rostro veterano del cine, la televisión y el teatro mexicano falleció a los 78 años, informó este martes su familia y las autoridades culturales del país. "Falleció mi querido y adorado tío Nando, Fernando Becerril Straffon, un gran actor se va", lamentó en un mensaje en redes su sobrino, Emilio Becerril. Tanto la Asociación Nacional de Actores como la Secretaría de Cultura se sumaron a las condolencias por la muerte del reconocido actor, a quien a menudo se le identificaba con los papeles de villano de telenovela. Fernando Becerril Fernando Becerril | Credit: Victor Chavez/WireImage "La Secretaría de Cultura lamenta el fallecimiento de Fernando Becerril, reconocido actor de cine, teatro y televisión, quien participó de manera constante en los ciclos "¡Leo… luego existo!" del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura", dijo la Secretaría de Cultura en un mensaje en Twitter. Originario de San Lui Potosí, Becerril dio pronto sus primeros pasos en los escenarios y logró una beca que le permitió estudiar teatro en Francia. Esa experiencia le permitió participar ya de regreso a su país en producciones de clásicos como El rey Lear, El mercader de Venecia o La vida es sueño. En el cine actuó en una larga lista de producciones, aunque tal vez se le recuerde por su papel de Galarza en la cinta El crimen del padre Amaro que protagonizaron Gael García Bernal y Ana Claudia Talancón en 2002. También participó en películas de Hollywood como The Mask of Zorro y Get the Gringo. En televisión se le vio en numerosas telenovelas, a menudo como el malvado villano, como La Loba, Háblame de amor, Eternamente tuya o La venganza de las Juanas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere uno de los actores de la recordada cinta El crimen del padre Amaro

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.