Muere la cantante cubana Farah María Farah María dejó de existir a los 76 años en su natal cubana. La cantante fue intérprete de más de 500 temas. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este 30 de diciembre, perdió la vida Farah María. La cantante de origen cubano tenía 76 años y desde hace algún tiempo había estado muy enferma; por ello, dejó su residencia en España, que mantuvo por dos décadas, para regresar a su país natal para pasar los últimos momentos de su vida. Su muerte fue confirmada por el Instituto Cubano de la Música (ICM). RELACIONADO: Fallece el música cubano Efrén Rubén Image zoom “El Instituto Cubano de la Música lamenta el fallecimiento de Farah María”, informó dicha agrupación en su cuenta de Facebook. “Farah comenzó muy temprano su carrera y fue símbolo de la gracia, la sensualidad y la belleza mestiza cubana”. Por su parte, el humorista Iván Camejo también confirmó la partida. “Farah María, se ha ido de este mundo en un largo viaje, como ella misma lo cantó una vez. Qué descanse en Paz esta bella mujer que marcó nuestra juventud sin experiencia pero con muchas ganas de escucharla siempre”, mencionó en dicha red. Image zoom La también conocida como La Gacela de Cuba “fue una cantante notable que supo elegir su repertorio y demostró su indiscutible elegancia y dominio en el escenario", agregó el ICM. Fara García Callava, nombre real, estudió canto, danza y expresión corporal. Inició su carrera como cantante en los años 60 tras ser la voz femenina del cuarteto dirigido por el compositor Meme Solís. En 1969, se lanzó como solista e interpretó sones, guarachas, tango, sones, cha cha chá y, fundamentalmente, canciones románticas. Cuenta con 500 temas grabados en su tierra natal. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además del canto, demostró su talento para el baile e incursionó en la actuación al realizar un par de películas y protagonizar la comedia musical Lola a la pelota. Image zoom “Hoy es un día muy triste para toda mi familia”, escribió su sobrino y cantautor cubano Descemer Bueno en la misma red social. “Ella siempre fue una esperanza, un orgullo, toda su dulzura y su esplendor siempre vivirán en mi recuerdo, mi querida tía”.

