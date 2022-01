¡Muere el atractivo "doctor de Tiktok" en accidente de moto a los 34 años! Leonardo Gil Fraga fue arrollado por un auto en Miami que se dio a la fuga y lo dejó morir, según puede verse en video. Aquí los detalles de esta tragedia y las fuertes imágenes del impacto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El mundo de las redes está conmocionado ante la tragedia que ha terminado con la vida de uno de los personajes latinos más queridos de TikTok: Leonardo Gil Fraga, el joven y apuesto técnico de endoscopia en el Hialeah Hospital de Miami, más conocido como el doctor de Tiktok, ha muerto tras ser arrollado por un auto cuando manejaba su motocicleta. La noticia fue compartida desde la página de Gofundme creada para pedir ayuda para cubrir los gastos de su funeral: "Leonardo Gil Fraga fue víctima de un accidente alrededor de las 9:20 p.m. la noche del 01/25/22 mientras salía de su turno en el Hospital de Hialeah. El conductor no se detuvo y lo dejó morir en la esquina de East 21st y 8 Avenue en Hialeah. La familia no estaba preparada para la pérdida de este joven amoroso, amable y desinteresado. Deja atrás una familia grande, amorosa y unida que incluye a su hijo pequeño", comenzó el desgarrador mensaje. "Leo comenzó a trabajar en el Hialeah Hospital como conserje cuando emigró de Cuba hace más de 10 años. Más tarde se convirtió en camillero y finalmente se convirtió en técnico en endoscopia. Todos los que lo conocieron lo amaban. Siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás. Era extremadamente dedicado y trabajador". Leonardo Gil Fraga Tiktok Credit: Tiktok SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Leonardo Gil Fraga Credit: Leonardo Gil Fraga GOFUNDME Se avisa que el video mostrado a continuación puede herir la sensibilidad del lector. Son imágenes del impacto en las que se aprecia cómo después de ser brutalmente arrollado, un auto involucrado se detiene a observar el accidente y sale huyendo. Cuando un viandante vio a Leonardo postrado en el suelo tiempo después, llamó a emergencias pero ya nada se pudo hacer para salvar su vida. Fue trasladado al Jackson Memorial Hospital donde fallecería más tarde por las múltiples lesiones que sufrió. Las autoridades ofrecen una recompensa para quien pueda aportar información que ayude a descubrir a los responsables. DEP.

