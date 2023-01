Muere el famoso actor coreano Na Chul a los 36 años Se dio a conocer la muerte de Na Chul, actor que había triunfado en diversas series de televisión que lograron fama mundial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 21 de enero de 2023, falleció Na Chul por razones que hasta el momento son desconocidas; sin embargo, el portal coreano Allkpop mencionó que, hace un tiempo, al actor le diagnosticaron una enfermedad que se ha mantenido en secreto. Así, la semana pasada tuvo problemas de salud que obligaron a que este famoso fuera ingresado al hospital universitario Soonchunhyang, donde murió. Su muerte fue confirmada por el crítico y periodista Pierce Conran. "El actor Na Chul falleció en el hospital el día de hoy debido a problemas de salud no revelados. Tenía solo 36 años y era uno de los actores más visibles de los últimos tiempos, con papeles en 10 K-dramas en los últimos 2 años, entre los que se encuentran Vincenzo, Little Woman, Happiness y El villano en Weak Hero Class 1", escribió en su cuenta de Twitter. También la actriz surcoreana, Kim Go-eun, se pronunció ante el deceso de quien fuera su compañero profesional en Little Women. "El mejor actor, la persona más maravillosa, padre, esposo, hijo, amigo", escribió en su perfil de Instagram. Nu Chal Credit: Kim Go-eun Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor se había convertido en un rostro conocido de las series coreanas, así, además de las series que menciona Conran, participó en A superior day y Érase un amor rural. También formó parte del elenco de películas como Sinkhole, Trabajo extremo,1987: When the day comes y Junto a los dioses: Los dos mundos, entre otras. De acuerdo con el mencionado medio, los funerales de Na Chul se llevarán a cabo el próximo lunes 23 de enero, en la sala funeraria del Hospital Universitario Soonchunhyang en Yongsan Gu, Seúl.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere el famoso actor coreano Na Chul a los 36 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.