Jackie Guerrido sufre otra dolorosa pérdida familiar Con "mucho dolor" en su alma, la periodista puertorriqueña compartió este miércoles la trágica noticia a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jackie Guerrido Jackie Guerrido | Credit: Mezcalent 2022 está siendo un año muy difícil para Jackie Guerrido en el terreno personal. En febrero, la periodista puertorriqueña decía adiós a su hermano Luis Vega, quien perdía la vida a sus 46 años tras dos años luchando contra un tumor. "¡Cómo me duele tu partida hermano! Siempre estarás en mi corazón y en mis pensamientos. Gracias por luchar hasta el último momento", fueron parte de las emotivas palabras que le dedicó en su momento a través de su cuenta de Instagram a modo de despedida. A casi tres meses de su dolorosa partida, la copresentadora de Primer impacto (Univision) y Despierta América en domingo (Univision) vuelve a estar de luto por otra pérdida familiar: la de su abuela materna 'Yaya', quien murió esta semana tras ser impactada por un vehículo. Con "mucho dolor" en su alma, Jackie compartió este miércoles la triste noticia a través de las redes sociales. "Eladia Cancel Orta, mi abuela Yaya, la mujer que me enseñó el valor de la familia, el amor a Dios y la pasión por el trabajo. La que hizo de mí una mujer fuerte. Hoy, con mucho dolor en mi alma, les comparto a ustedes que siempre me siguen en mis mejores momentos, la trágica muerte de mi abuela materna. En el día de ayer mi familia y yo le dimos su último adiós, pero sin olvidar que pronto nos volveremos a ver", compartió Guerrido por medio de su cuenta de Instagram. Jackie Guerrido Jackie Guerrido y su abuela 'Yaya' | Credit: Instagram Jackie Guerrido La periodista, quien está a punto de superar el millón de seguidores en la citada red social, detalló que su abuela "murió al ser impactada por un vehículo conducido por alguien que iba entretenida mientras guiaba y la dejó arrollada a orillas de la carretera 192 en Kissimmee". "Con esto quiero concientizar a las personas a no textear mientras estamos guiando, a que recordemos las leyes y si usted impacta a una persona, deténganse y llame al 911, podría salvarle la vida. Sé que mi abuela ahora descansa en los brazos de Dios", agregó. Jackie Guerrido Credit: Instagram Jackie Guerrido SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Los mensajes de condolencias de sus compañeros de profesión no se hicieron esperar, empezando por su colega en Primer impacto, la periodista peruana Pamela Silva. "Amiga, lo siento mucho. Están en mis oraciones", comentó en su publicación. "Lo siento mucho Jackie. Mis más sinceras condolencias", escribió por su parte Lourdes Stephen. El experto en moda y belleza de Univision, Jomari Goyso, tampoco tardó en reaccionar a la noticia. "OMG, lo siento mi Jacky. Te quiero", comentó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Jackie Guerrido sufre otra dolorosa pérdida familiar

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.