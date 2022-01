Muere exsuegro de Paulina Rubio y Chabeli Iglesias El célebre arquitecto español Ricardo Bofill Leví falleció este viernes a los 82 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El renombrado arquitecto español Ricardo Bofill Leví, exsuegro de Paulina Rubio y Chabeli Iglesias, ha muerto a los 82 años de edad. Así lo anunció este viernes la oficina del Ricardo Bofill Taller de Arquitectura o RBTA, a través de una serie de fotografías destacando diversos momentos del urbanista posmodernista. Por el momento se desconoce la causa de su muerte. Bofill se destacó por sus diseños contracultura, convirtiéndose en el favorito de la sociedad jet set española, que lo llevó a ser la primera estrella mundial de su rubro de su país. Entre sus obras se destaca el diseño urbano de la Place de l'Europe de Luxemburgo, el proyecto de la Nueva Castellana de Madrid, el emblemático edificio de viviendas Walden 7 de Sant Just Desvern en Barcelona, la Muralla Roja y el Hotel Vela, entre otras obras maestras en alrededor de 40 países, de acuerdo al diario español Hoy. Dentro de los proyectos emblemáticos del arquitecto catalán está su primer rascacielos, construido en Chicago, Estados Unidos, en 1992, en el 77 W. Wacker, entre el edificio Leo Burnett y la torre Waterview, considerado uno de los ejemplos más destacados de la arquitectura postmoderna en la ciudad de los vientos. "Será recordado por su arquitectura visionaria e innovadora", expresó el RBTA, el cual fundó en 1963. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El arquitecto recibió numerosos premios y distinciones alrededor del mundo por sus inigualables diseños y filosofía que cuestionaba el pensamiento dominante de la arquitectura. "Descanse en paz. Su obra le mantendrá siempre vivo en nuestro recuerdo", expresó Miquel Iceta, ministro de cultura de España, a través de Twitter. Pero Bofill no sólo robaba encabezados por su brillante carrera, sino por su manera rebelde y conflictiva de vivir su vida, que lo llevó a ser un personaje recurrente en las portadas de las revistas del corazón. Ricardo Bofill Levi Ricardo Bofill Levi | Credit: Ricardo Bofill Taller de Arquitectura/Instagram @RBTA Su primogénito, Ricardo Emilio —quien tuvo un corto matrimonio con la hija de Julio Iglesias, Chabeli Iglesias, y una controversial relación con la cantante mexicana Paulina Rubio—, continúa junto a su hermano Pablo al frente del legendario taller. El próximo 26 y 27 de enero se llevará a cabo un merecido homenaje en su emblemático estudio, donde se podrá admirar su obra y distinciones. Descanse en paz.

