Muere leyenda de la radio Armando Pérez Roura en Miami El reconocido locutor y comentarista radial cubano Armando Pérez Roura —quien fundó Radio Mambí— murió a sus 92 años en Miami. Los detalles. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Miami está de luto tras la muerte del locutor y comentarista cubano Armando Pérez Roura a sus 92 años. La estrella radial fundó la estación Radio Mambí hace 35 años y recibió un sinfín de premios y reconocimientos a lo largo de su larga trayectoria. Pérez Roura comenzó su carrera a los 15 años en Cuba, brillando en emisoras de la isla como Radio reloj y CMQ. Tras salir de Cuba en 1962 y exiliarse en Miami, siguieron sus éxitos como locutor. Pérez Roura fue un famoso opositor del regimen castrista, teniendo a reconocidas figuras políticas como invitados en su popular programa En caliente en Radio Mambí. Muchos hoy lloran su partida. “Descansa en paz, mi admirable amigo Armando Pérez Roura”, expresó en Twitter el excongresista Lincoln Díaz-Balart, a quien entrevistó en múltiples ocasiones. “Durante décadas Pérez Roura contribuyó de forma decisiva a mantener viva a la nación cubana en el exilio. Fue fundamental en mi carrera política. Por el pude mantener informada a nuestra comunidad de mi labor en DC”. Image zoom Credit: (Clarence Williams/Los Angeles Times via Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de retirarse de Radio Mambí en el 2015, condujo el programa Toma nota en La Poderosa 670 AM. Su familia aún no ha revelado dónde se realizarán sus servicios fúnebres. Sin duda deja un gran vacío en sus seres queridos y una enorme huella en la historia de la radio. La excongresista Ileana Ros-Lehtinen también lamentó su muerte y celebró sus logros. "El fallecimiento de la leyenda de la radio cubana Armando Pérez-Roura es significativo porque su voz era muy poderosa. Los editoriales de Armando tenían peso y habló por nuestra comunidad exiliada. Su apoyo fue invaluable para los políticos. Pérez-Roura articuló nuestro anhelo de una Cuba libre", expresó en Twitter. Que en paz descanse.

