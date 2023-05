Muere repentinamente la estrella italiana Monica Sirianni a los 37 Monica Sirianni falleció sin que nadie lo esperara; lo cual, ha causado sorpresa y revuelo entre propios y extraños. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 5 de mayo de 2023, falleció, de forma repentina, a los 37 años Monica Sirianni. Según dieron a conocer los medios de comunicaciones locales, todo ocurrió en en un bar de la localidad de Catanzaro en Calabria, Italia. La estrella del Gran Hermano italiano (Grande Fratello) se estaba divirtiendo al interior del lugar, en compañía de unos amigos, cuando de pronto se desplomó al suelo y perdió la conciencia. Sus acompañantes trataron de estabilizarla y pidieron ayuda de los paramédicos; la famosa fue trasladada al hospital de Sauveria Mannelli donde murió. Como se desconocen las razones de su deceso, las autoridades han iniciado una investigación; pese a ello, los médicos han mencionado que podría haberse tratado de un ataque al corazón podría ser debido a que la autopsia refiere que un paro cardiorrespiratorio que resultó fatal para Sirianni. La profesora de inglés nació en Sydney, de padres italianos que emigraron a Australia. Tras formar parte de la edición del famoso reality show en su edición 2011-12, se trasladó a la tierra de sus padres, donde se quedó. Actualmente, vivía en la región de Lombardía. Se había retirado de la farándula tras su participación en dicha emisión y continuaba dando clases. Monica Sirianni Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ha transcendió que sus progenitores le insistían que regresara a su lado, pero la joven se había establecido de manera cómoda en Italia. La prensa ha informado que el cuerpo de Monica Sirianni, cuando termine la investigación, será trasladado a Sydney, Australia, donde viven sus padres, quienes deseaban tenerla con ellos.

