Muere a los 87 años la escritora estadounidense Joan Didion La creadora del 'Nuevo periodismo' y una de las cronistas más aplaudidas fallecía en su apartamento de Manhattan por complicaciones derivadas del Parkinson. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La escritora Joan Didion fallecía a los 87 años en su casa de Manhattan tras sufrir complicaciones derivadas del Parkinson. Así lo comunicaba su editorial Knopf a través de un mensaje en las redes sociales. Autora de novelas como Según venga el juego, Una liturgia común, El pensamiento mágico o Noches azules y de múltiples ensayos, fue además una de las grandes cronistas de los siglos XX y XXI. Tan pronto podía analizar la política norteamericana como cubrir guerras, asesinatos e incluso redactar artículos en Vogue. Pero fue la crónica sobre su vida misma lo que tocó especialmente el corazoncito de sus lectores. La muerte de su marido, el también escritor John Gregory Dunne, y la de su única hija, Quintana, fue plasmada en dos de sus grandes obras, El año del pensamiento mágico y Noches azules, donde puso sus sentimientos al servicio de todos. Joan Didion Joan Didion | Credit: (Photo by Jemal Countess/Getty Images) Aunque empezó siendo 'la mujer del escritor' acabó convirtiéndose en una de las más grandes y respetadas plumas de los últimos dos siglos. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Se adaptó a todos los tiempos y momentos en la historia e hizo a sus lectores partícipes de todo ello. Se codeaba con personalidades como Janis Joplin, Brian De Palma, Steven Spielberg, Martin Scorsese y Jon Morrison, con quien pasó unos cuantos días en el estudio para posteriormente publicar su larga charla con él con motivo de la publicación de su tercer disco. Y mientras tanto, ella seguía creando recuerdos con su familia, escribiendo libros y acumulando best sellers que, con el paso del tiempo, como todo lo bueno, han cobrado aún más valor si cabe y convertido en lecturas obligadas. Joan Didion Joan Didion junto a su esposo e hija | Credit: Photo by John Bryson/Getty Images) Deja un legado eterno que acompañará a esta y todas las generaciones venideras. Historias necesarias y de alimento para el alma y la humanidad.

