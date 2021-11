Muere la escritora española Almudena Grandes a los 61 años a causa de un cáncer La novelista madrileña autora de grandes títulos como Las edades de Lulú ha sido despedida por el presidente del gobierno de su país, personalidades del arte y, especialmente, el gran público, ese al que hizo volar con sus historias. QEPD. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El mundo de la literatura se viste de luto ante la pérdida de una de sus plumas más destacadas. Almudena Grandes, novelista española y contadora de historias inolvidables, fallecía este sábado víctima de un cáncer. A sus 61 años deja un legado no solo de libros que han marcado la historia de un país y recorrido los recovecos de la misma, sino también como representante de la mujer, de la igualdad y del progreso. Todo a través de su letra escrita y sus párrafos dignos de leer. Autora de El corazón helado o Las edades de Lulú, su primer libro llevado al cine por Bigas Luna, amó la historia y la hizo protagonista en las vidas de sus personajes, dándonos a conocer qué se cocía en la España de otra época de forma amena y entretenida. Almudena Grandes Escritora española, Almudena Grandes | Credit: (Photo by Pablo Cuadra/Getty Images) Almudena también fue columnista del periódico español El País donde el pasado mes de octubre anunció que padecía esta enfermedad. La misma que no le impidió seguir escribiendo y mantenerse en contacto con sus seguidores a través de sus editoriales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Seguiré estando aquí, escribiendo un artículo en esta misma página cada dos semanas, y en la contraportada del diario todos los lunes. Ese espacio, sagrado para mí, porque me permite mantener el contacto con mis lectores en cualquier circunstancia", compartió. El mundo de la política, la música y el arte en general la ha despedido como ella se merece, con el honor de las palabras bonitas y escritas desde las entrañas, como hizo ella en cada trabajo. Alejandro Sanz, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y la Academia de Cine, entre otros muchos, destacaron y agradecieron su obra, esa que será eterna y se mantendrá viva cada vez que se lea. Gracias por tanto, querida Almudena. Descansa en Paz.

