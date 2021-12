Muere a los 80 años Anne Rice, escritora de la exitosa obra Entrevista con un vampiro Christopher, hijo de la célebre escritora estadounidense, informaba en Facebook que su madre había fallecido por complicaciones tras sufrir un derrame cerebral. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El mundo del arte está viendo marchar a grandes baluartes. Entre sus más recientes pérdidas cabe destacar la de Ann Rice, la responsable de la moda vampírica gracias a su saga de libros Crónicas vampíricas y, especialmente, Entrevista con un vampiro. La escritora estadounidense fallecía este sábado a los 80 años tal y como anunció su hijo Christopher en un sentido mensaje en Facebook. "Soy Christopher, el hijo de Ann y me rompe el corazón informarles tan triste noticia. Temprano en la noche, Anne falleció debido a complicaciones del derrame que sufrió", lee parte de su escrito en el que, entre otras cosas, le agradece una vida llena de amor y aventuras. "En sus horas finales, me senté a su lado en el hospital admirado por sus logros y su coraje, inundado de recuedos de una vida en la que nos llevó desde las colinas de la Bahía de San Francisco, a las mágicas calles de Nueva Orleans y las centelleantes vistas del sur de California", rememoró. Anne Rice Anne Rice | Credit: (Photo by Jonathan Leibson/FilmMagic) Anne desató la locura con su libro Entrevista con un vampiro, cuya magnífica historia fue llevada al cine en 1994 con el título homónimo e interpretada por las entonces grandes promesas de la pantalla grande, Brad Pitt, Tom Cruise y Antonio Banderas. A esta mujer de sonrisa alegre y pluma fantástica, quien ha vendido más de 100 millones de copias de su treintena de obras en todo el mundo, le gustaba el misterio, lo espiritual y lo oculto. Y es que, además de sus crónicas vampirescas, también escribió sobre brujería y Jesús en títulos como Las brujas de Mayfair y la trilogía de El Mesías. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Vamos a mantener la esperanza de que Anne está ahora obteniendo en primera persona las respuestas a muchas de las grandes preguntas espirituales y cósmicas cuya búsqueda definió su vida y su carrera", prosiguió su hijo. La queridísima autora en todo el mundo será enterrada en el mausoleo de que su familia tiene en el cementerio de Metairie, en Nueva Orleans, en una ceremonia privada. Buen viaje, Anne.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere a los 80 años Anne Rice, escritora de la exitosa obra Entrevista con un vampiro

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.