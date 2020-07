Muere en prisión el asesino que arrebató las vidas de Mónica Spear y su marido A 6 años después de su fatídica muerte, Gerardo José Ramírez Contreras fallece en la cárcel víctima de tuberculosis. Tenía una condena de 26 años. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Toda muerte es una tragedia, pero la forma y las circunstancias en las que falleció Mónica Spear y su esposo Thomas Henry Berry fueron especialmente dolorosas. La pareja perdía la vida hace seis años a punta de pistola dejando huérfana a su hija Maya, entonces también malherida. Su verdugo, Gerardo José Ramírez Contreras alias 'El Gato', ingresó en prisión donde fue condenado a 26 años de encierro. Una pena que no ha podido cumplir debido a su fallecimiento el pasado 13 de julio. Así lo informó el periodista Deivis Ramírez Miranda en su perfil de Twitter. En su mensaje aseguró que el asesino murió en la cárcel de El Dorado, estado de Bolívar, tras padecer tuberculosis. ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1286480332124979203%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elnacional.com%2Fvenezuela%2Fasesino-de-monica-spear-y-su-esposo-murio-por-tuberculosis-en-la-carcel-de-el-dorado%2F SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN El fatídico día tuvo lugar en 2014 cuando asesinaban a sangre fría a la querida actriz y ex Miss Venezuela, que apenas tenía 29 años. Su hija, entonces de 5, logró sobrevivir a pesar de haber sido alcanzada en la pierna. La también modelo, natural de Maracaibo, había participado, además de en concursos de belleza, en telenovelas Mi prima ciela, Calle luna, Flor salvaje o Pasión prohibida. Su futuro se vio violentamente interrumpido por este acto criminal. Image zoom Mezcalent A día de hoy, sigue siendo recordada y homenajeada en Latinoamérica e incluso se ha realizado una película sobre ella, su vida y su triste final.

Close Share options

Close View image Muere en prisión el asesino que arrebató las vidas de Mónica Spear y su marido

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.