Close

Fallece el papá del cantante norteño Eliseo Robles: "Hoy le tocó partir de este mundo" El artista confirmó la triste noticia a través de un comunicado en Facebook. El pionero de la Dinastía Robles les dejaba a los 99 años de edad. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La música norteña está más triste que nunca tras la partida de uno de sus grandes representantes, Eliseo Robles Garza, papá de los reconocidos cantantes de este género Eliseo y Salomón Robles. El patriarca de la dinastía Robles fallecía a los 99 años de edad, rodeado del amor de los suyos. Era Eliseo hijo y el grupo Los bárbaros del Norte, quienes así lo dieron a conocer en sus redes sociales. "Acaba de partir de este mundo don Elíseo Robles Garza, 'El Roble Mayor'. El papá de la dinastía Robles, el papá de nuestro líder, 'La voz de oro'. 1922 – 2021", lee el mensaje junto a una fotografía de la agrupación con el fallecido. Su hijo, Eliseo Robles Jr. también le dedicó unas emotivas palabras agradeciéndole su amor y enseñanzas de vida. Su dedicatoria va de la mano de un video entre padre e hijo que tocó los corazones de sus fans. "Querido viejo, yo no sé cómo pagarte toda una vida de cuidados y de amor, no me hago responsable si se les salen unas lagrimitas", escribió junto a este clip de su famosa canción dedicada a su papá, "Mi querido viejo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, la agrupación Salomón Robles y sus legendarios también compartieron su dolor por esta pérdida en la misma plataforma. "Nos unimos en este momento de dolor, con la familia Robles por su reciente pérdida. Don Eliseo Robles Garza, padre y líder de toda una dinastía. Nuestro más sincero cariño y apoyo para nuestro fundador Salomón Robles y su familia de parte de todos los legendarios", escribieron. QEPD.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Fallece el papá del cantante norteño Eliseo Robles: "Hoy le tocó partir de este mundo"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.