Muere el popular astrólogo Walter Mercado a los 87 años El admirado síquico falleció de un problema renal en un hospital de San Juan, según informó el portavoz de la familia, Omar Matos. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El famoso y respetado astrólogo Walter Mercado ha fallecido en el día de ayer sábado alrededor de las 9 de la noche en el hospital Auxilio Mutuo por un aparente fallo renal a los 87 años. Su estado de salud se vio más perjudicado últimamente tras una fuerte caída que sufrió a comienzos de este año y con la que se fracturó la columna y una costilla. A pesar del golpe, el reconocido síquico se encontraba mucho mejor, casi recuperado y con muchas ganas de seguir trabajando. Esta semana era ingresado en el hospital tal y como anunció el presentador del programa Dando Candela, Fernan Vélez. Todo parecía bajo control y nada hacía sospechar el repentino desenlace. Image zoom Cortesía Walter Mercado SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desafortunadamente, parece que la situación empeoró y el puertorriqueño no pudo resistir dejándonos la pasada noche. Según Telemundo 47, el portavoz de la familia, Omar Matos, informó de la triste noticia. "Lamentablemente, en horas de esta mañana recibí la llamada de una de sus sobrinas, Ivonne. Hasta ahora se presume que la muerte se debió a un aparente fallo renal. Murió acompañado de la familia, murió tranquilo. La familia pide un espacio", expresó Matos. Desde People en Español queremos mandar nuestro más sentido pésame a la familia por esta sentida pérdida. Descanse en paz y gracias por todo, compañero. Siempre en nuestros corazones. Advertisement

