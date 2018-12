Este martes falleció en la provincia española de Castellón Miguel Ángel Silvestre Vara, padre del reconocido actor Miguel ÁngelSilvestre, quien saltó a la fama internacional por las series Velvet y Narcos, de Netflix.

Reconocido en la localidad como un prestigiado terapeuta físico que se especializaba en el tratamiento de atletas profesionales, Silvestre Vara falleció a los 65 años por causas que no han trescendido. Sin embargo, algunos medios locales apuntan a que el padre del actor habría padecido una enfermedad desde hace mucho tiempo.

Su entierro se realizará este miércoles a las 4:00 p.m., hora local, en el Tanatorio de Castellón, según detalla el diario local El Mediterráneo. En agosto el actor compartió una foto que mostraba la estrecha relación que existía entre él y su progenitor. Y en él decía: “Las mejores siestas. Papá . Me acuerdo muchas veces de las siestas que hacía de pequeño después de comer apoyado en el pecho de mi padre, con sus manos tocándome la cara. Luego al despertarme me tomaba un helado y a jugar por ahí… un vida sin preocupaciones… Gracias papá por hacerme confiar en que a pesar de las adversidades, no había nada de que preocuparse”.

“Mi más sentido pésame Miguel. Mucha fuerza en estos duros momentos, siempre va a estar a tu lado “empujando” y enviandote fuerzas. Q, D. E. P.” y “Lo siento mucho Miguel Ángel, yo tb perdí a mi padre hace para 4 años y es algo que aún no consigo superar pero seguro tienes mucha gente que estará a tu lado en estos momentos, tu familia y amigos. Te mando un abrazo muy grande desde Jerez. Mucha fuerza y ánimo”, fueron algunos de los muchos mensajes que ha recibido el actor por medio de sus redes tras conocerse la noticia.

Desde People en Español enviamos nuestro más sentido pésame a Miguel Ángel y a toda su familia. ¡Mucha fuerza en estos difíciles momentos!