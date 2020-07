"Hoy he despedido al hombre que marcó mi vida": Jaydy Michel llora la muerte de su padre

"Hoy he despedido al hombre que marcó mi vida": Jaydy Michel llora la muerte de su padre La esposa del futbolista Rafa Márquez despide con estremecedor mensaje a don Octavio Michel Peiro. Su exmarido, Alejandro Sanz, se une en su pesar. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El más profundo dolor embarga a la modelo mexicana Jaydy Michel quien acaba de darle el último adiós a su querido padre, don Octavio Michel Peiro quien ha fallecido en México. La esposa del seleccionado mexicano y Rafael Márquez dio a conocer la noticia hacia la media noche de este miércoles publicando un estremecedor mensaje. "Hoy he despedido al hombre que marcó mi vida. Mi padre ha partido rodeado de su familia, de amor, de palabras de agradecimiento y caricias... una vida llena de aventuras, de alegría, de energía, de música, boleros, de chistes y bromas que tanto lo caracterizaban", escribió Michel al compartir fotos de cuando era una tierna bebé entre los brazos de su progenitor. El papá de la rubia llevaba años luchando contra todo tipo de cánceres, según revela el diario español ABC y en sus palabras la modelo y mamá de dos hijos revela que en medio de su dolor, siente alivio de que su papá pudo marcharse rodeado de amor e incluso escuchando música del cantante Marco Antonio Solís, que tanto le gustaba. Alejandro Sanz, exmarido de la modelo también lamentó la pérdida de don Octavio y lo despidió cariñoso: "Hay personas destinadas a conocerse y a quererse. Mi padre y el de @jaydymichel, el abuelo de mi niña Manuela, eran de ese tipo de personas. Ellos, en clave de humor, se hacían llamar “Tinto y Tekila”. Hoy, nos despedimos con pena y con la seguridad que estarán entre rumbas y rancheras allá donde estén. Ya te echamos de menos". El estremecedor mensaje de Jaydy: Tan solo unas horas antes de que su papá finalmente sucumbiera a la enfermedad, Michel colgó unas fotos de la familia: Jaydy y Rafa Márquez, con el hijo de ambos, Leo, hace solo unas semanas. El rostro de la modelo ya dejaba ver algo de tristeza y preocupación: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En junio pasado Michel celebró el día del padre con un bonito mensaje para don Octavio, ya muy enfermo, compartiendo fotos de la niñez al lado de él y otra con su querido esposo Rafa al lado de su papá. ¡Le mandamos un abrazo a Jaydy y que en paz descanse su padre!

