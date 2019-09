Muere el nieto del rapero Snoop Dogg a 10 días de nacido El hijo del artista reveló la noticia del fallecimiento a través de las redes sociales. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El rapero Snoop Dogg está de luto tras la muerte de su nieto. El hijo del artista, Corde Broadus, de 25 años, compartió la trágica noticia en una publicación de Instagram que su hijo Kai Love murió el miércoles, a solo 10 días de su nacimiento. “Kai Love 15/9/19 – 25/9/19 /// Mi hijo Kai trajo tanto amor y positivismo a este mundo”, escribió Corde en una emotiva publicación que puso en sus redes sociales junto con un video de su hija de 13 meses, Elleven Love, dándole un beso a su hermanito en el hospital. “Su energía vivirá y estos 10 días de amor siempre serán especiales para nosotros”, continuó el padre seguido de un mensaje para todos sus seguidores. “Apreciemos la vida y a quienes amamos mientras estamos aquí. Gracias”. Image zoom Jason Merritt/Getty Images for iHeartMedia Snoop se convirtió en abuelo por primera vez en enero de 2015, cuando la entonces novia de Corde, Jessica Kyzer, dio a luz a un bebé llamado Zion. Él comparte Elleven con su ahora pareja Soraya, quien también dio a luz a Kai. Snoop publicó un video en Instagram de Corde sosteniendo a Zion después de su nacimiento, escribiendo: “Orgulloso abuelo”. El rapero y su familia son orgullosos padres que comparten cada nacimiento con sus fanáticos y seguidores. Corde anunció el nacimiento de Elleven en Instagram en agosto de 2018, compartiendo una instantánea de Soraya amamantando a la niña poco después de su llegada. El intérprete de 47 años no ha comentado sobre la muerte de su nieto y la causa de la muerte aún no está clara. Advertisement EDIT POST

