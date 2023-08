Muere el musico y compositor mexicano-estadounidense Sixto Rodríguez El músico que en su tierra era se sentía un músico fracasado mientras triunfaba en otros países, Sixto Rodríguez ha fallecido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sixto Rodríguez Credit: Roberto Serra - Iguana Press/Getty Images El 8 de agosto de 2023, falleció a los 81 años Sixto Rodríguez. Fue Sugarman.org, web oficial del músico mexicano-estadounidense, donde se dio a conocer el deceso, "Con gran tristeza, anunciamos que Sixto Díaz Rodríguez ha fallecido hoy temprano. Le damos nuestro más sentido pésame a sus hijas, Sandra, Eva y Regan, y a toda su familia", se puede leer. "Que su querida alma descanse en paz". Cierra el mensaje con una frase del famoso. "'Tal vez hoy, me escabulliré...' Sixto Rodríguez (10 de julio de 1942 - 8 de agosto de 2023)". Además, se acompañó el mensaje con las portadas de sus discos. Jesús Sixto Díaz Rodríguez, nombre completo del famoso, fue el protagonista del documental Searching for Sugar Man; el cual, obtuvo el premio Oscar en esa categoría en 2013. El nombre de Sixto fue, justamente, porque era el número seis de sus hermanos. Si bien nació en Detroit, Estados Unidos, era descendiente de una familia de inmigrantes mexicanos; quizá por ello, en algunos de sus temas abordaba los problemas que enfrentan los sectores sociales más pobres y marginados de las grandes urbes. Inició su carrera trabajando para diversos clubes, pero fue hasta 1967 cuando lanzó el sencillo "I'll Slip Away", en aquel tiempo se hacía llamar Rod Rodríguez. Tres años después vuelve a los estudios de grabación tras firmar con un sello discográfico más grande. Así, haciendo llamar solo Rodríguez, lanza los álbumes Cold fact y Coming from reality; como dichas producciones fueron consideradas un fracaso, el famoso fue despedido. Esta situación lo llevó a decidir dejar la música. Sixto Rodríguez Credit: Suzi Pratt/FilmMagic/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo que el también compositor desconocía es que una disquera en Australia había comprado los derechos de sus dos trabajos profesionales y habían resultado un éxito en dicho país; así, en 1979, realizó una gira por aquel país y grabó dos discos en vivo. Pero su talento llegó a otras regiones como Rhodesia (hoy Zimbabue), Nueva Zelanda y Sudáfrica; en esta última incluso obtuvo discos platino por las altas ventas, situación que Rodríguez desconocía. Tampoco sabía que había era considerado músico de culto. Sixto Rodríguez Credit: Sugarman.org La película Searching for Sugar Man, donde se cuenta, justamente, cómo el artista descubrió que era una estrella en esas regiones lo hizo consolidarse y disfrutar de las mieles de la fama. A la fecha, en Australia Sixto Rodríguez es tan famoso como The Rolling Stones y Elvis Presley.

