Muere el músico D.H. Peligro, baterista de Dead Kennedys y Red Hot Chili Peppers Aquí todos los detalles sobre la muerte de D.H. Peligro que ha conmocionado a propios y extraños. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Darren Henley sufrió un accidente que le ocasionó un fuerte traumatismo craneal. Ahora, se da a conocer que a causa de esta situación el músico conocido como D.H. Peligro falleció en su casa de Los Ángeles, California, según informó su familia en un comunicado. "Darren murió ayer en su casa en Los Angeles. Había tenido un accidente y sufrido un traumatismo en la cabeza", se explica en dicho escrito. "Los detalles de su despedida serán anunciados en los próximos días. Gracias por sus pensamientos positivos y palabras de consuelo". El famoso estadounidense tenía 63 años de edad. Nació en St. Louis, Missouri. Comenzó su carrera profesional en 1981 tras convertirse en baterista de la banda hardcore punk Dead Kennedys, en reemplazo de Bruce Slesinger, donde permaneció hasta 1986, cuando dicha agrupación se disolvió. Dos años más tarde, se integró a los Red Hot Chili Peppers. Sin embargo, no logró grabar ningún disco, debido a que tuvo que ser despedido tras atravesar un grave problema de drogas y alcohol. D.H. Peligro Credit: D.H. Peligro Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En 2001, los Dead Kennedys se reunieron de nueva cuenta, aunque sin el vocalista original, y D.H. Peligro se unió de nueva cuenta. De momento, la familia ha mencionado que más adelante dará a conocer detalles del funeral. Por su parte algunos famosos han reaccionado al deceso. "Mi querido amigo, mi hermano, te extraño mucho. Estoy devastado hoy, soy un río de lágrimas, pero toda mi vida atesoraré cada segundo juntos", mencionó Flea, bajista de Red Hot Chili Peppers.

