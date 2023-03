Muere el músico estadounidense Gary Rossington Este domingo 5 de marzo de 2023, falleció Gary Rossington integrante original de Lynyrd Skynyrd y quien había vencido a la muerte en otras ocasiones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este domingo 5 de marzo de 2023, falleció a los 71 años Gary Rossington. El único miembro original superviviente de Lynyrd Skynyrd había padecido graves problemas de salud desde hace años, de hecho tuvo un quíntuple bypass, un infarto en 2015 y, hace dos años, fue operado de emergencia. Pese a lo anterior, la banda informó del deceso, pero no dio a conocer la causa de su muerte; además, se pidió respeto para los familiares del músico. "Con nuestro más profundo afecto y tristeza debemos anunciar que hoy perdimos a nuestro hermano, amigo, familiar, compositor y guitarrista, Gary Rossington", mencionó la agrupación en su cuenta de Facebook. "Gary está ahora en el cielo con sus hermanos de los Skynyrd tocando cosas hermosas, como siempre ha hecho. Por favor, tengan a Dale, Mary, Annie y toda la familia Rossington en sus plegarias y respeten la privacidad de la familia en este momento difícil". A lo largo de su vida, este famoso sobrevivió a diversos accidentes. En 1976 chocó su auto contra un árbol. Al año siguiente tuvo un accidente aéreo, donde murieron cantante Ronnie Van Zant, el guitarrista Steve Gaines y la vocalista de apoyo Cassie Gaines, pese a haber roto los dos brazos, una pierna y sufrir perforaciones en el estómago e hígado logró sobrevivir. Gary Rossington Gary Rossington | Credit: Scott Dudelson/Getty Images for Stagecoach SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gary Rossington llegó al mundo el 4 de diciembre de 1951 en Florida, Estados Unidos. Fue criado por su madre tras la muerte de su padre. Si bien amaba el baloncesto, logró combinarlo con su otra pasión, la música. Así, en 1964, Lynyrd Skynyrd, junto a Ronnie Van Zant, el también guitarrista Allen Collins, el batería Bob Burns y el bajita Larry Junstrom, el nombre del grupo el de fue inspirado por un profesor de gimnasio de algunos de los integrantes. De momento, se desconocen detalles sobre los funerales.

