El miércoles 9 de agosto de 2023, en Los Ángeles, California, murió a los 80 años Robbie Robertson tras lidiar con "una larga enfermedad", pero no se dieron mayores detalles sobre su padecimiento. El deceso fue confirmado por el publicista Ray Costa y por la familia en la cuenta de Instagram del músico.

Quien fuera el principal guitarrista y compositor de la legendaria agrupación canadiense-estadounidense The Band estaba acompañado en el momento de su fallecimiento. "Robbie estaba rodeado de su familia en el momento de su muerte", mencionó Costa en un comunicado.

Considerado un virtuoso, el artista fue autor de clásicos como "The Weight", "Up on Cripple Creek" y "The Night They Drove Old Dixie Down", con los cuales, según expertos, no solo mostró su talento, también ayudó a revolucionar la música estadunidense.

Roobie Robertson Credit: Bonnie Biess/Getty Images)

Jaime Royal Robertson, nombre real del famoso, nació en Ontario, Canadá en 1943. Siendo un niño comenzó a aprender guitarra y a los diez años ya recibía clases particulares. Comenzó a tocar en diversos grupos musicales, pero a fue a los 14 años cuando formó su primera banda llamada Robbie and the Rhytm Chords, que luego nombró como Robbie and the Robots.

En 1960 se sumó a The Hawks, luego trabajó con Bob Dylan, pero fue a finales de los 60 cuando esta agrupación, que había logrado un sonido propio. firma un contrato por una disquera y es rebautizado como The Band, que se separó en 1976. Si bien, este grupo se formó de nuevo en 1983, Robertson ya no se sumó y comenzó un trabajo en solitario.

Tras un gran éxito en la música, el artista probó suerte en el cine; así, se convirtió en productor. Incluso, trabajó de la mano de Martin Scorsese en la producción musical. En 1980, debutó como actor en la cinta Carny. También fue guionista de la serie Skins; su último trabajo en el séptimo arte fue hace poco para la cinta Killers of the Flower Moon, de Scorsese, donde estuvo a cargo de la música.

"Chico, tengo algunas historias que contar",

Robbie Robertson

El 27 de mayo de 2011, Robbin Robertson fue condecorado con la Orden de Canadá, el reconocimiento civil de mayor rango en ese país. En lugar de flores, la familia ha pedido que se hagan donaciones a Six Nations of the Grand River para apoyar un nuevo Centro Cultural Woodland.