Muere el luchador mexicano Estrella Blanca El icónico luchador Estrella Blanca falleció en su natal México, según dio a conocer su familia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En la madrugada de este lunes 15 de noviembre, el luchador mexicano conocido como Estrella Blanca falleció a los 83 años. La noticia fue confirmada por la familia del deportista, aunque omitieron dar a conocer la causa de su muerte. "Hoy ha partido a su descanso eterno una de las más grandes figuras de la lucha libre. Hoy Estrella Blanca descansa en paz. Para ustedes se va la figura, el ídolo, el luchador incansable, para nosotros se fue nuestro padre, el abuelo, el amigo, nuestro consejero, precursor y maestro en la lucha libre", escribió el hijo de Estrella Blanca en su cuenta de Facebook. El también conocido como el Santo Poblano, tras ser bautizado así por el promotor Benjamín Mora, comenzó a trabajar en 1955 luego de ser inspirado por otros colegas como El Santo o Black Shadow. Se caracterizaba por utilizar una particular máscara azul. La fama de este luchador ocasionó que congregara multitudes en la Arena Puebla; lo cual, le valió la fama en los años 70. El peleador, durante su paso por la Empresa Mexicana de Lucha Libre, que ahora se conoce como Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), tuvo logros que incluyen los campeonatos Nacional Ligero y Mundial Medio de la AWWA; así como, los títulos locales obtenidos por el gladiador en Puebla, Veracruz e Hidalgo. Estrella Blanca Credit: Templo de la Lucha Libre Facebook SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Estrella Blanca convirtió en figura de las Arenas Coliseo y La Pista Arena Revolución tras vencer a otros famosos luchadores como Ángel Negro, Irazú y Tauro. En 2019 fue reconocido en la Arena México por el Consejo Mundial de Lucha Libre, donde se llevó a cabo una función como Homenaje.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere el luchador mexicano Estrella Blanca

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.