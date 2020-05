Muere el hijo del cantante Diomedes Díaz en un terrible accidente Nueva tragedia en la familia del cantante Diomenes Díaz. Su hijo menor, Moisés Díaz, falleció tras sufrir un accidente automovilístico mientras circulaba por las calles de su natal Bogotá, Colombia. By Carolina Amézquita Pino Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El pasado jueves, perdió la vida Moisés Díaz, hijo menor de Diomedes Díaz, a causa de un accidente de tránsito que ocurrió cuando conducía por las calle 93 con 49 C, en la ciudad de Barranquilla, Colombia, según informaron medios locales. “La familia de la Dinastía Díaz, lamenta el sensible fallecimiento de Moisés Díaz González. El joven era hijo del Diomedes Díaz (qepd) y Betsy Liliana González”, fue el mensaje que publicaron los familiares en cuenta oficial de Diomedes Díaz, aún activa, para confirmar el deceso. “Que Dios te tenga en la gloria al lado de tu padre y tu hermano, paz en su tumba”. RELACIONADO: Famosos que han enfrentado la muerte de sus hijos Image zoom Instagram El hijo del fallecido cantante de vallenato se estrelló contra un poste cuando circulaba por la dirección referida. De momento se desconoce cuáles fueron las causas del impacto; si bien las autoridades han reportado que iniciaron las investigaciones correspondientes, versiones preliminares señalan que el accidente podría haber ocurrido por exceso de velocidad. “Tengo el corazón partido. Crecer a tu lado realmente fue un honor. Te amo como no tienes una idea. Hoy tengo el alma destrozada”, escribió su hermana Betsy en una historia de Instagram. “Eras el bebé de la casa, nunca dejaste de ser un niño y sacarlos sonrisas Moisés. Te amo mi amor. Siempre te llevaré en mi mente y le contaré a mis hijos de ti”. Conocido como El travieso Moisés había sufrido otro incidente vial, el pasado 13 de marzo, en el cual sufrió heridas leves tras volcarse en la camioneta que conducía. Esta vez no corrió con la misma suerte. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A Moisés Díaz le sobreviven dos hijas pequeñas. Es importante destacar que también en abril de 2017 y a causa de un accidente automovilístico, falleció su medio hermano Martín Elías Díaz.

