Fallece a los 21 años el hijo de la cantante Melissa Etheridge por una sobredosis de opioides La cantante estadounidense Melissa Etheridge está de luto por la muerte de su hijo Beckett, de 21 años. Asegura que pronto volverá a cantar para curarse el corazón herido por la irreparable pérdida. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La cantante Melissa Etheridge está de luto por el fallecimiento de su hijo Beckett el miércoles debido a una sobredosis de opioides. El equipo de la intérprete informó de la muerte a través de las redes sociales. “Nos entristece informarles que Beckett, el hijo de Melissa, falleció y no habrá conciertos desde casa hoy”, publicó su equipo en la cuenta de Twitter. De acuerdo a People, el joven de 21 años llevaba tiempo luchando contra la adicción a las drogas. “Hoy [miércoles] me uno a las cientos de miles de familias que han perdido a un ser amado por la adicción a los opioides”, comentó posteriormente la cantautora de 58 años a través de un comunicado. “Mi hijo Beckett, quien solamente tenía 21 [años], luchó para superar su adicción y finalmente sucumbió a ella hoy. Será extrañado por aquellos que lo amaban, su familia y amigos”. Etheridge confesó que tiene el corazón roto tras intentar hasta lo imposible por salvar a su hijo. “Mi corazón está roto. Estoy agradecida con aquellos que me han hecho llegar sus condolencias y siento su amor y su sincero dolor”, dijo la cantautora. “Nos preguntamos qué más podíamos haber hecho para salvarlo y al final sabemos que ya no sufre más". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de su duelo, Etheridge aseguró que no se alejará de la música y que utilizará su talento para curar su corazón. “Volveré a cantar pronto. Siempre me ha sanado”, aseguró. Image zoom Melissa Etheridge y su hijo Beckett CHRIS DELMAS/AFP via Getty Images Los opioides son analgésicos que se emplean para aliviar y controlar el dolor, pero su efecto placentero puede causar adicción. Su abuso, además de disminuir la frecuencia cardíaca y respiratoria, puede causar hasta la muerte.

Close Share options

Close View image Fallece a los 21 años el hijo de la cantante Melissa Etheridge por una sobredosis de opioides

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.