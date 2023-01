Muere el prodigioso guitarrista Tom Verlaine a los 73 años Llamado por los especialistas “como uno de los mejores” guitarristas, murió Tom Verlaine. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este sábado 28 de enero de 2023, falleció a la edad de 73 años Tom Verlaine en Nueva York, Estados Unidos. La hija del famoso guitarrista, Jesse Paris Smith, hija del guitarrista y la cantante Patti Smith, confirmó la noticia al diario estadounidense The New York Times y aseguró el deceso ocurrió "tras una breve enfermedad". Por su parte, Patti también se pronunció ante la muerte de su expareja sentimental con una fotografía donde se les ve juntos durante su juventud. "Este es un momento cuando todo parece posible", mencionó para acompañar dicha imagen que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Adiós Tom, arriba el Omega". Thomas Miller, nombre real del músico, nació en Denville, Nueva Jersey. Durante su juventud inició clases de piano, posteriormente, cambió al saxofón. Sin embargo, los Rolling Stones lo inspiraron para tocar guitarra. Tomó su nombre artístico del famoso poeta francés Paul Verlaine. En 1972, formó el grupo Neon Boys, junto con el baterista Billy Ficca y un amigo de la escuela, Richard Hell, quien tocaba el bajo. Al año siguiente, reformó el grupo y lo lanzó en marzo con el nombre de Television, teniendo como segundo guitarrista a Richard Lloyd. Su álbum debut, Marquee Moon, fue considefado por la revista Rolling Stone como "uno de los mejores de la era punk". Es considerado por los especialistas como uno de los guitarristas de rock más influyentes del último medio siglo.

Durante la época de los 80, este famoso, quien también trabajó con Patti Smith antes de lanzar su disco debut, mantuvo una carrera como solista debido a su talento como guitarrista y sus poéticas letras. En 1991 volvió a reunirse el grupo Television; así, grabaron un álbum homónimo y ofrecieron una serie de conciertos. A partir de entonces, realizó pocas producciones discográficas. "Nunca escuché música basada en guitarras. Pensé que era un instrumento muy cursi. Pero cuando quise escribir canciones, decidí que eso era lo que debía hacer. Para mí, incluso, un solo es un acompañamiento de algún tipo, o simplemente toma el lugar de una voz", mencionó en algún momento Tom Verlaine.

