Muere el Garibaldi Xavier Ortiz, exmarido de Patty Manterola, a los 48 años Así lo anunció Sergio Mayer hoy, lunes 7 de septiembre de 2020. El artista pasaba por una mala época debido a la pandemia y deja un niño de ocho años. Descanse en paz. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hoy nos sorprendió una muy triste noticia: el fallecimiento de uno de los Garibaldis, Xavier Ortiz, exmarido de la actriz y cantante Patty Manterola. Image zoom IG Xavier Ortiz Sergio Mayer Bretón fue la persona que anunció la sensible pérdida de su querido amigo y compañero de Garibaldi en sus stories. Estas fueron sus palabras: “Aprovecho este medio para decirles que estoy lastimado, devastado, por la pérdida de un gran amigo, un hermano, porque hay hermanos que son de sangre y hay hermanos que se escogen para la vida, y él era mi hermano porque así lo decidimos los dos”, dijo con los ojos aguados y la voz entrecortada. “Comparto con Vds. la lamentable pérdida de mi hermano, Xavier Ortiz, que muchos Vds. conocen como el conejo, compañero, hermano de Garibaldi… ¡Te amo, Xavier!”, exclamó el esposo de Issabela Camil a duras penas conteniendo las lágrimas. Por el momento, se desconocen las causas de su muerte, aunque se sabe que pasaba por una época difícil por motivo de la pandemia, ya que su hijo estaba con su mamá y no con él, además de la escasez de trabajo por causa de la distancia social. Así lo contó recientemente en una entrevista a Ventaneando: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Eventos no hay, no se puede juntar la gente. Entonces lo que estoy haciendo es entrar en esta rebatinga de gel antibacterial, cubre-bocas, guantes y todo el equipo médico, tratando a través de las fundaciones de conseguir proveedores y hacer un poco de dinero con las comisiones”, aseguró. “Gracias a Dios tengo unos ahorritos, pero cada mes baja tu cuenta y empieza el nervio a fluir”. Javier Ortiz estuvo casado con Patricia Manterola desde 1999 hasta 2005. Tuvo un gravísimo accidente en motocicleta en 2011 y en 2012 se casó con Clarisa de León, mamá de su único hijo. Este último matrimonio duró cuatro años y, desde que comenzó el confinamiento, Ortiz solo había visto su pequeño de ocho años por video-llamada: “Me entra mucho sentimiento, porque tengo que ser muy fuerte y actuar, porque con el simple hecho de verlo en la pantalla, yo sé que me va a quebrar”, confesó. Después de afirmar que le gustaría poder cambiar algunas cosas de su pasado, afirmó: “La verdad, la estoy pasando bastante duro”. Nuestro más sincero pésame a sus familiares y seres queridos. Descanse en paz.

