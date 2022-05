Muere el futbolista mexicano Antonio Hulk Salazar a los 33 años Antonio Hulk Salazar fue hallada muerto y ahora las autoridades investigan las causas de su deceso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado martes 10 de mayo, se dio a conocer que fue encontrado el cuerpo sin vida de Antonio Hulk Salazar. Según mencionan los primeros reportes oficiales que divulgaron diversos medios de comunicación, el jugador de fútbol, de 33 años, estaba al interior de la cajuela de un vehículo calcinado en las inmediaciones del municipio de Tonalá, Jalisco en México. Tras el reporte de los vecinos del Fraccionamiento Colinas Universidad, quienes reportaron que un auto estaba incendiándose, las autoridades municipales llegaron al lugar y descubrieron al deportista. Fue el club Chivas, donde trabajó el exdelantero, el encargado de confirmar su fallecimiento. "Lamentamos profundamente la sensible pérdida de Antonio 'Hulk' Salazar, quién surgió de nuestra cantera y debutó con el Rebaño en 2007. Enviamos nuestras condolencias a familiares y amigos", mencionó esta institución en su cuenta oficial de Twitter. Hasta el momento, se desconocen las causas de la muerte; por lo que la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) inició una carpeta de investigación para conocer los detalles del suceso y por medio de un comunicado oficial se limitó a decir que, hasta el momento, no cuenta con la información que confirme la identidad de la víctima, por lo que esperará a los resultados forenses que ya están en marcha. Sin embargo, diversos medios locales y otras instancias han confirmado el deceso, que podría haber ocurrido el 8 de mayo. Antonio "Hulk" Salazar Credit: Pambol Azteca Twitter SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El delantero nació en Tamaulipas, México, comenzó su carrera con Chivas en sus categorías inferiores. Su primer gol lo realizó durante su encuentro con el equipo de Puebla. Posteriormente, trabajó como los equipos Altamira y Zacatepec. En 2015, se unió al Santos de Guápiles en Costa Rica; posteriormente, se sumó a las filas del Cimarrones de Sonora. Hasta el momento, la familia de Antonio Hulk Salazar Castillo no se ha pronunciado al respecto.

