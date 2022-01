Muere el día de su cumpleaños el famoso músico mexicano y maestro de "La Academia" Willy Gutiérrez Willy Gutiérrez falleció en un hospital de la Ciudad de México, donde estuvo recluido por algunas semanas e incluso se solicitó ayuda pública para ayudarlo en su recuperación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 18 de enero de 2022, falleció el maestro Willy Gutiérrez, justamente cuando cumplía 77 años de edad. La causa de su muerte fue un cáncer linfático con el que tuvo que lidiar durante algún tiempo; de hecho, hace unas semanas fue ingresado en un hospital de la Ciudad de México y poco después se solicitó de manera pública donadores de sangre y plaquetas. Su hija, Lisset, le había escrito, en una de sus historias de Instagram, un mensaje de felicitación deseándole una "pronta recuperación". Ahora, la cantante y actriz confirma su muerte. "Con un dolor muy profundo les comparto que el amor más grande, mi adoración, mi maestro, mi mentor, mi sensei, mi guía, mi papito el más amoroso ayer por la noche el mero día de su cumpleaños trascendió a otro plano dejando por su paso un gran legado, de enseñanza, y sobre todo de ¡¡¡mucho amor!!!", mencionó Lisset en la misma red social. "76 años de amar profundamente la música y ser el mejor ser humano que Dios me pudo mandar el mejor papá, el mejor esposo, el mejor hijo, el mejor hermano, el mejor amigo y sin duda ¡¡¡el mejor maestro!!! ¡¡¡Vivió una vida llena de amor, llena De Dios!!! ¡¡¡Una vida que valió vale y valdrá la pena recordar!!!". El extenso escrito lo acompañó la también actriz con una imagen donde se le ve abrazada a su padre. Además, aprovechó para comentar un poco del proceso clínico por el que Leobardo Guillermo Gutiérrez, nombre real del músico y compositor mexicano, tuvo que atravesar en busca de recuperarse. "Luchó contra un cáncer linfático nuestro ¡¡¡¡titán!!!! Y luchó hasta el final, después de operaciones, radios, quimios, trombosis pulmonar y dos neumonías; lo intubaron, le pusieron hemodiálisis, le hicieron la traqueostomía después de entubarlo y ¡¡¡seguía luchando!!! ¡¡Ese era nuestro titán!!", agregó. Willy Gutiérrez Credit: Willy Gutiérrez Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El no se enteró de todo lo que su cuerpecito recibió porque además tenía ¡tres catéteres! Se los comparto porque todos ustedes y mis amigos de los medios siempre ¡¡nos han querido mucho!!", confesó. Willy Gutiérrez también fue reconocido como profesor de canto, donde compartió sus conocimientos a figuras como Cristian Castro, Thalía, Diego Boneta, Yahir y su hija Lisset, entre muchos otros. Su trabajo cobró mayor auge tras su participación en el reality musical La Academia de TV Azteca. En 2019 ganó el Premio Nacional de Excelencia Profesional por parte del Salón de la Fama de México y el Gobierno de la Ciudad de México. Fundó un centro cultural, que lleva su nombre, donde se imparten clases de canto, vocalización, repertorio, ensamble vocal, actuación, prácticas en el estudio y expresión escénica. Muchos famosos se han pronunciado ante su muerte.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere el día de su cumpleaños el famoso músico mexicano y maestro de "La Academia" Willy Gutiérrez

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.