Muere el destacado músico Jorge Taveras El pianista y arreglista dominicano falleció este viernes a la edad de 76 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El mundo de la música está de luto por el fallecimiento de uno de los artistas más consagrados de República Dominicana: el pianista, arreglista y director musical Jorge Taveras. Este viernes, a través de un comunicado, la familia del músico confirmó su muerte a los 76 años de edad. "Ha fallecido el maestro Jorge Taveras. La familia del laureado artista informa de su deceso a causa de complicaciones con su salud", indicó el comunicado. De acuerdo a la viuda del legendario músico, Jovanna García, éste perdió la vida mientras era atendido en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de la Florida, a donde fue ingresado de emergencia por secuelas generadas debido al contagio de la COVID-19, reportó la prensa de su país. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La familia reveló que el maestro Taveras se encontraba luchando contra la enfermedad cerebral que le había sido diagnosticada hace años y la cual se agravó luego de padecer de coronavirus. Debido a la actual situación social causada por la pandemia, la familia ha decidido no llevar a cabo un funeral público, por lo que su cuerpo será velado y cremado de manera privada. Destacadas personalidades del espectáculo y la política se han expresado sobre su deceso. "Cuánta tristeza siento por la muerte de nuestro laureado maestro de la música, Jorge Taveras. Le admiraremos por siempre. Mis condolencias a sus familiares", expresó la primera dama de su país, Raquel Arbaje. A lo largo de su carrera, Taveras trabajó en destacadas producciones para Johnny Ventura, Wilfrido Vargas, Miriam Cruz y Milly Quezada. Además, acompañó al piano a intérpretes como José José, Marco Antonio Muñiz y Angela Carrasco, entre otros. Taveras fungió como director y compositor para festivales internacionales OTI de la canción, en países como México, Brasil y Puerto Rico. Descanse en paz.

