Muere el famoso cantante y rockero Arno Considerado "un ícono de la escena musical" por el príncipe Felipe de Bélgica, falleció a los 72 años el rockero Arno. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este sábado 23 de abril, falleció a los 72 años Arno. De acuerdo con su agente, la causa de su muerte fue por cáncer de páncreas; el cual padecía desde 2019. "Arno nos dejó el 23 de abril. Todos le echaremos de menos", mencionó Filip De Groote en un comunicado. "Pero siempre estará aquí gracias a la música que le mantuvo en pie hasta el final", agregó. "Se unió a la luz de los ojos de su madre". Arnold Charles Ernest Hintjens nació Ostende, Bélgica, el 21 de mayo de 1949. En la década de los 80 se mudó a Bruselas, donde falleció. Inició su carrera musical el 1972 tras lanzar, junto al grupo Freckleface, el disco Cara pecosa. Posteriormente, se unió a la agrupación Tjens Couter y finalmente con la banda TC Matic logró un éxito artístico moderado en toda Europa, escribió o coescribió todo el material de la banda, gran parte del mismo junto con el guitarrista y productor Jean-Marie Aerts. Arno Credit: Arno Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A partir de 1986, el también productor inició una carrera en solitario y realizó un total de 24 discos entre los que se incluyen Charlatán, Pistas de la historia, Jux De Box, Le coffret essentiel y Vivre, entre otros. La estrella del rock belga era conocido por su voz quebrada; gustaba de cantar en una mezcla de inglés, flamenco, francés, holandés y su dialecto de Ostende. Estuvo en los escenarios hasta el último momento; se caracterizaba por su pelo blanco y su traje negro. También probó suerte como actor y trabajó en una decena de películas; su último filme fue Prejuicio, donde interpretó el rol de Alain. Era conocido por sus excesos e incluso bromeaba sobre sus problemas con el alcohol. Sin embargo, el amor de Arno a la música fue mayor y durante los últimos meses estuvo trabajando en su último álbum. El rey Felipe de Bélgica lo describió como "un icono de la escena musical belga".

