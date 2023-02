Muere el joven cantante mexicano Rafa Alanis Te damos todos los detalles de la inesperada muerte de Rafa Alanis, vocalista de la banda Distorhead. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La mañana del viernes 3 de febrero de 2023, falleció Rafa Alanis cuando circulaba por la calles de la Ciudad de México. De acuerdo con los reportes policiacos, que fueron dados a conocer por diversos medios de comunicación locales, el vocalista de la banda Distorhead viajaba en su motocicleta, que tenía grabado el nombre de dicha agrupación, por la calles de Eje 5 y La Viga, colonia el Triunfo de la alcaldía Iztacalco, cuando fue tuvo un percance por un camión de carga que circulaba por la zona. Así, paramédicos llegaron al lugar y lo trasladaron al hospital Balbuena, donde el cantante murió a consecuencia de las múltiples heridas causadas por el mencionado accidente. "Despedimos con mucho amor del plano terrenal a nuestro hermano Rafael Alanis", mencionaron miembros de Distorhead en su cuenta oficial de Instagram. "Deseamos que su energía viaje de la manera más tranquila a través del universo". Acompañaron el texto con una imagen de Rafa Alanis, en blanco y negro, cantando frente a un micrófono. Se ha mencionado que los funerales se llevarían a cabo en un agencia de la alcaldía Iztapalapa en la capital azteca. Ante ello, Viviana Villifaña, esposa del músico, hizo una petición especial al pedir que, todos aquellos que asistieran al funeral, llevaran artículos en lugar de arreglos florares, con el fin de hacer una última obra benéfica en honor del intérprete de "Costumbres". Rafa Alanis Credit: Distorhead Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Se les agradece de corazón sus muestras de cariño", mencionó Villifaña en la cuenta de Facebook de Alanis. "Pero si gustan llevar algo en vez de flores, que sea alguna prenda, usada en buen estado, o juguete, ya que será donado a alguna fundación en nombre de Rafa". Se ha mencionado que las letras de las canciones de Distorhead, la cual estaba celebrando una década de existencia, están inspiradas en la psique humana y entre sus temas destacan "Androide" y "Sinapsis".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere el joven cantante mexicano Rafa Alanis

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.